|
Уходим в «минус». Погода в Могилеве в выходные
13.11.2020 09:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Утепляемся, друзья, и срочно «переобуваем» свои машины: в Могилев идет первый затяжной в этом сезоне морозец. В выходные прогнозируют мокрый снег и заморозки (пока только ночью). А на следующей неделе, по
Сегодня, 13 ноября, будет еще «плюс» — до трех градусов тепла. Небо будет затянуто облаками.
В субботу прогнозируют мокрый снег и усиление ветра. Столбик термометра покажет 0…+2 °С.
В воскресенье, 15 ноября, прогнозируют колебания температуры в пределах −2…+2 °С, сплошную облачность и мокрый снег.
В понедельник погода «уйдет в минус»: будет −2…−0 °С. Днем возможен мокрый снег, во второй половине суток ожидается усиление ветра.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По предварительным данным, температура воздуха будет держаться на уровне нуля и ниже всю неделю.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)