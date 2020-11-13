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Уходим в «минус». Погода в Могилеве в выходные

13.11.2020 09:25 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Утепляемся, друзья, и срочно «переобуваем» свои машины: в Могилев идет первый затяжной в этом сезоне морозец. В выходные прогнозируют мокрый снег и заморозки (пока только ночью). А на следующей неделе, по предварительным данным pogoda.by, будет уже 0…-3 °С, снег и усиление ветра.


Фото: Reuters

Сегодня, 13 ноября, будет еще «плюс» — до трех градусов тепла. Небо будет затянуто облаками.

В субботу прогнозируют мокрый снег и усиление ветра. Столбик термометра покажет 0…+2 °С.

В воскресенье, 15 ноября, прогнозируют колебания температуры в пределах −2…+2 °С, сплошную облачность и мокрый снег.

В понедельник погода «уйдет в минус»: будет −2…−0 °С. Днем возможен мокрый снег, во второй половине суток ожидается усиление ветра.

За точным прогнозом погоды заходи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Могилев
 
 
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По предварительным данным, температура воздуха будет держаться на уровне нуля и ниже всю неделю.
 
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