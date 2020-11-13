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«Наряду с травмами диагностирована алкогольная интоксикация». СК проводит проверку по факту гибели Романа Бондаренко

13.11.2020 10:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Следственный комитет выясняет обстоятельства смерти 31-летнего Романа Бондаренко, сообщает пресс-служба ведомства.


Фото: TUT.BY

«По данным следствия, 11 ноября в милицию поступило сообщение о том, что во дворе дома на улице Червякова в Минске произошла драка между агрессивно настроенными местными жителями, вешающими ленты, и лицами их снимающими», — говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что прибывшие милиционеры «обнаружили мужчину с телесными повреждениями и признаками алкогольного опьянения». Минчанин был доставлен в Центральное РУВД Минска для выяснения обстоятельств.

«В связи с ухудшением самочувствия мужчины правоохранители вызвали ему скорую медицинскую помощь. Минчанин был осмотрен медиками, после чего госпитализирован в учреждение здравоохранения, где при первичном осмотре наряду с телесными повреждениями у него диагностирована алкогольная интоксикация. На следующий день, несмотря на оказанную медицинскую помощь, мужчина скончался», — добавили в СК.

Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, изъята необходимая медицинская документация, анализируются видеозаписи, размещенные в интернете. СК проводит проверку.

Напомним, активный житель «двора перемен» Роман Бондаренко вышел во двор вечером 11 ноября, когда неизвестные в масках приехали снимать бело-красно-белые ленточки с забора.

Началась потасовка. Очевидцы говорят, что Романа с силой оттолкнули, он ударился головой. Потом парня увезли на микроавтобусе. Через полтора часа избитого доставили в больницу скорой медицинской помощи с отеком мозга. Была операция, молодой человек находился в критическом состоянии до вечера четверга. Вечером он умер.

Вечер в поддержку избитого Романа Бондаренко на «Площади перемен» превратился в вечер его памяти. Больше пяти часов люди ехали со всего города во двор на Червякова — Сморговском тракте, это продолжалось до полуночи.

 
Теги: Минск
 
 
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«Минчанин был осмотрен медиками, после чего госпитализирован в учреждение здравоохранения, где при первичном осмотре наряду с телесными повреждениями у него...
 
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