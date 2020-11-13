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«Наряду с травмами диагностирована алкогольная интоксикация». СК проводит проверку по факту гибели Романа Бондаренко
13.11.2020 10:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Следственный комитет выясняет обстоятельства смерти 31-летнего Романа Бондаренко,
«По данным следствия, 11 ноября в милицию поступило сообщение о том, что во дворе дома на улице Червякова в Минске произошла драка между агрессивно настроенными местными жителями, вешающими ленты, и лицами их снимающими», — говорится в сообщении.
В ведомстве сообщили, что прибывшие милиционеры «обнаружили мужчину с телесными повреждениями и признаками алкогольного опьянения». Минчанин был доставлен в Центральное РУВД Минска для выяснения обстоятельств.
«В связи с ухудшением самочувствия мужчины правоохранители вызвали ему скорую медицинскую помощь. Минчанин был осмотрен медиками, после чего госпитализирован в учреждение здравоохранения, где при первичном осмотре наряду с телесными повреждениями у него диагностирована алкогольная интоксикация. На следующий день, несмотря на оказанную медицинскую помощь, мужчина скончался», — добавили в СК.
Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, изъята необходимая медицинская документация, анализируются видеозаписи, размещенные в интернете. СК проводит проверку.
Напомним, активный житель «двора перемен» Роман Бондаренко вышел во двор вечером 11 ноября, когда неизвестные в масках приехали снимать бело-красно-белые ленточки с забора.
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«Наряду с травмами диагностирована алкогольная интоксикация». СК проводит проверку по факту гибели Романа Бондаренко
«Минчанин был осмотрен медиками, после чего госпитализирован в учреждение здравоохранения, где при первичном осмотре наряду с телесными повреждениями у него...
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