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Дождь и снег. Погода в Гомеле в выходные
13.11.2020 10:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В ближайшие дни гомельчан ждет классическая ноябрьская погода: пасмурно, сыро и холодно, обещает
В субботу утром возможен мокрый снег. Днем — +4°C и дожди.
В воскресенье снова дождливо и +5°C.
Хороших выходных, друзья!
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В ближайшие дни гомельчан ждет классическая ноябрьская погода - пасмурно, сыро и холодно.
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