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Мингорисполком рассказал, когда начнут продавать новогодние елки

13.11.2020 10:51 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 ноя - Sputnik. Елочные базары будут работать в Минске с 22 по 31 декабря, сообщила Sputnik начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома Нина Емельянова.

© Sputnik Альфред Микус
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"Ели можно будет купить в более чем 80 местах столицы. В прошлом году продали площадки через аукцион на три сезона", - пояснила Емельянова.

Сразу 10 площадок по реализации живых елей из личных подсобных хозяйств и лесничеств, а также из-за рубежа будут работать на Комаровском рынке. Цены на продажу главного символа Нового года пока не установлены, планируется, что они будут не выше уровня прошлого года – от 30 до 900 рублей.

В этом году готовить Минск к Новому году начали 3 ноября. Каркасы первых зеленых красавиц установили на улицах Столетова и Асаналиева, а также в парке имени Михаила Павлова. Всего в планах - установить 31 ель в разных частях города. Помимо этого, деревья, улицы и проспекты будут украшены праздничной иллюминацией.

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Теги: Минск
 
 
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Белорусская столица потихоньку готовится встречать Новый год: каркасы для первых зеленых красавиц начали устанавливать в начале ноября.
 
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