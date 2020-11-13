ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Врач БСМП: «У Романа Бондаренко было ноль промилле алкоголя, вообще ничего не нашли»

13.11.2020 11:13 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Сегодня Следственный комитет заявил, что у погибшего Романа Бондаренко была диагностирована «алкогольная интоксикация». Врачи больницы скорой медицинской помощи и медицинские документы эту информацию опровергают.


Роман Бондаренко умер в больнице после избиения. Фото: соцсети

— У Романа было ноль промилле алкоголя, вообще ничего не нашли, — комментирует TUT.BY один из врачей БСМП.

Сегодня утром Следственный комитет заявил, что по факту гибели Романа Бондаренко проводится проверка.

«Минчанин был осмотрен медиками, после чего госпитализирован в учреждение здравоохранения, где при первичном осмотре наряду с телесными повреждениями у него диагностирована алкогольная интоксикация», — говорится в официальном заявлении СК.

В редакции TUT.BY есть документ первичного осмотра врача в приемном отделении. Там в диагнозе помимо закрытой черепной мозговой травмы, острых субдуральных гематом, ушибов, ссадин, указано: «Алкогольная интоксикация? Аспирационная пневмония?» Это медиком ставится под вопрос.


В заключительном диагнозе у Романа Бондаренко алкоголь не обнаружен

— Это предварительный диагноз. Пациент поступил с рвотными массами, теперь уже понятно: это от того, что была гематома в голове, — объясняет врач. — Но при первичном осмотре и без анализов тяжело сказать. Когда человек поступает в сопоре или коме, сложно сказать, почему он в таком состоянии. Или его били по голове, или он напился и от этого впал в кому. Поэтому алкогольная интоксикация ставится под вопросом, это предварительный диагноз. Пока мы считаем так, нет же никаких исследований. И только после всех анализов ставится точный диагноз. У Романа в заключительном диагнозе этанола ноль, никакого алкогольного опьянения не было.


Еще один медицинский документ, который опровергает слова Следственного комитета.

В редакции TUT.BY есть документы, подтверждающие слова врача.

Напомним, активный житель «двора перемен» Роман Бондаренко вышел во двор вечером 11 ноября, когда неизвестные в масках приехали на бусах снимать бело-красно-белые ленточки с забора.

Началась потасовка. Очевидцы говорят, что Романа с силой оттолкнули, он ударился головой. Потом парня увезли на микроавтобусе. Через полтора часа избитого доставили в больницу скорой медицинской помощи с отеком мозга. Была операция, молодой человек находился в критическом состоянии до вечера четверга. Вечером он умер.

Вечер в поддержку избитого Романа Бондаренко на «Площади перемен» превратился в вечер его памяти. Больше пяти часов люди ехали со всего города во двор на Червякова — Сморговском тракте, это продолжалось до полуночи.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня Следственный комитет заявил, что у погибшего Романа Бондаренко была диагностирована «алкогольная интоксикация». Врачи больницы скорой медицинской...
 
Новости дня
Новости общества
 
Мингорисполком рассказал, когда начнут продавать новогодние елки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

12.11.2020
Mir24.TV Belarus
13.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика