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В Бресте с 14 ноября вводят обязательный масочный режим

13.11.2020 11:13 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С 14 ноября в Бресте вводят масочный режим, сообщил мэр Бреста Александр Рогачук в своем телеграм-канале.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«Приняли решение о введении в Бресте обязательного масочного режима с 14 ноября. Текст документа и конкретные мероприятия опубликую по факту подписания», — уточнил Рогачук.

Мэр сообщил, что сегодня, 13 ноября, прошло совещание по эпидемической ситуации в Бресте.

«В учреждениях здравоохранения города достаточно свободных коек для оказания стационарной медицинской помощи», — подчеркнул Рогачук.

Вчера масочный режим ввели в столице. Из облцентров аналогичные решения пока официально не принял только Гродно.

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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Вчера масочный режим ввели в столице. Из облцентров аналогичные решения пока официально не принял только Гродно.
 
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