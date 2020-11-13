В Бресте с 14 ноября вводят обязательный масочный режим

Источник материала: Tut.by

С 14 ноября в Бресте вводят масочный режим, сообщил мэр Бреста Александр Рогачук в своем телеграм-канале.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«Приняли решение о введении в Бресте обязательного масочного режима с 14 ноября. Текст документа и конкретные мероприятия опубликую по факту подписания», — уточнил Рогачук.

Мэр сообщил, что сегодня, 13 ноября, прошло совещание по эпидемической ситуации в Бресте.

«В учреждениях здравоохранения города достаточно свободных коек для оказания стационарной медицинской помощи», — подчеркнул Рогачук.

Вчера масочный режим ввели в столице. Из облцентров аналогичные решения пока официально не принял только Гродно.