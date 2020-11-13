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В Бресте с 14 ноября вводят обязательный масочный режим
13.11.2020 11:13 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
С 14 ноября в Бресте вводят масочный режим,
«Приняли решение о введении в Бресте обязательного масочного режима с 14 ноября. Текст документа и конкретные мероприятия опубликую по факту подписания», — уточнил Рогачук.
Мэр сообщил, что сегодня, 13 ноября, прошло совещание по эпидемической ситуации в Бресте.
«В учреждениях здравоохранения города достаточно свободных коек для оказания стационарной медицинской помощи», — подчеркнул Рогачук.
Вчера масочный режим ввели в столице. Из облцентров аналогичные решения пока официально не принял только Гродно.
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Вчера масочный режим ввели в столице. Из облцентров аналогичные решения пока официально не принял только Гродно.
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