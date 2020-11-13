ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Обязательный масочный режим планируют ввести на всей территории Могилевской области

13.11.2020 11:59 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В 15 из 21 района Могилевской области действует обязательный масочный режим, сообщает ТРК «Могилев». Пока рекомендательный характер ношения масок остается в Горках, Глуске, Костюковичах, Круглом, Шклове и Мстиславле.


Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

При этом в ближайшее время обязательный масочный режим планируют ввести на всей территории Могилевской области, рассказал заведующий отделом эпидемиологии Могилевского областного Центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Максим Сакович.

Напомним, при обязательном масочном режиме в средствах защиты необходимо посещать торговые объекты, развлекательные заведения, аптеки, учреждения здравоохранения, образования, соцобслуживания, спорта, административные здания, банки, общественный транспорт, в том числе маршрутки, такси, а также другие объекты, где невозможно выдержать социальное дистанцирование.

 
Теги: Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости общества
 
В выходные ожидаются дожди и мокрый снег
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

12.11.2020
Mir24.TV Belarus
13.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика