Источник материала: Tut.by

В 15 из 21 района Могилевской области действует обязательный масочный режим, сообщает ТРК «Могилев». Пока рекомендательный характер ношения масок остается в Горках, Глуске, Костюковичах, Круглом, Шклове и Мстиславле.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

При этом в ближайшее время обязательный масочный режим планируют ввести на всей территории Могилевской области, рассказал заведующий отделом эпидемиологии Могилевского областного Центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Максим Сакович.

Напомним, при обязательном масочном режиме в средствах защиты необходимо посещать торговые объекты, развлекательные заведения, аптеки, учреждения здравоохранения, образования, соцобслуживания, спорта, административные здания, банки, общественный транспорт, в том числе маршрутки, такси, а также другие объекты, где невозможно выдержать социальное дистанцирование.