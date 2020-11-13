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Обязательный масочный режим планируют ввести на всей территории Могилевской области
13.11.2020 11:59 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В 15 из 21 района Могилевской области действует обязательный масочный режим,
При этом в ближайшее время обязательный масочный режим планируют ввести на всей территории Могилевской области, рассказал заведующий отделом эпидемиологии Могилевского областного Центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Максим Сакович.
Напомним, при обязательном масочном режиме в средствах защиты необходимо посещать торговые объекты, развлекательные заведения, аптеки, учреждения здравоохранения, образования, соцобслуживания, спорта, административные здания, банки, общественный транспорт, в том числе маршрутки, такси, а также другие объекты, где невозможно выдержать социальное дистанцирование.
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Сейчас он действует в 15 из 21 района Могилевщины.
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