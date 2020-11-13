В выходные ожидаются дожди и мокрый снег

Источник материала: Tut.by

В предстоящие выходные нас ожидают осадки — дождь и мокрый снег. Благодарить за это следует фронтальный раздел, который смещается в нашу сторону с Западной Европы.



Фото: Reuters

14 ноября, в субботу, на большей части территории Беларуси пройдут осадки — мокрый снег, дождь. Ночью и утром по северо-восточной половине местами налипание мокрого снега, слабый гололед. В отдельных районах страны будут сгущаться слабые туманы. Ветер южный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью −2…+3°С, максимальная днем 0…+5°С; по юго-западу ночью +4…5 °С, днем +6…8°С.

15 ноября, в воскресенье, фронтальный раздел покинет нашу территорию и погоду в основном будет определять область пониженного атмосферного давления. Ожидается облачно с прояснениями. Местами кратковременные осадки — дождь, ночью по востоку с мокрым снегом. В отдельных районах туман, ночью и утром по востоку слабый гололед. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха в течение суток 0…+7°С, ночью по востоку при прояснениях до -2°С; днем в западных районах +8…10°С.

16 ноября, в понедельник, местами, преимущественно в западных и центральных районах страны, возможны небольшие кратковременные дожди. Местами туман, ночью и утром по востоку слабый гололед. Ветер юго-восточный, южный умеренный. Температура воздуха в течение суток 0…+7°С, ночью по востоку при прояснениях до -2°С; днем в западных районах +8…10°С.

17−19 ноября местами по Беларуси пройдут кратковременные осадки — дождь, мокрый снег), слабые туман и гололед. Ветер юго-восточный, южный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью от -5°С по востоку до +5°С по западу страны, максимальная днем −2…+5°С, в западных районах Брестской и Гродненской областей до +7°С. Такой температурный фон соответствует своим ноябрьским климатическим значениям.