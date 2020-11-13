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Следственный комитет приостановил проверку по делу Александра Тарайковского
13.11.2020 13:01 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Управлением Следственного комитета по Минску приостановлена проверка по делу Александра Тарайковского. Уголовное дело до сих не возбуждено, хотя есть свидетель гибели мужчины. Об этом TUT.BY рассказала адвокат Альвина Мингазова.
«Следственный комитет ссылается на ст. 173−3 УПК Беларуси. Согласно этой статье, проверка может быть приостановлена на основании неполучения ответа на международный запрос; неполучения результатов экспертизы либо проверки финансово-хозяйственной деятельности», — рассказала адвокат.
В соответствии с УПК срок приостановления проверки может длиться до 3 месяцев.
Альвина Мингазова намерена обратиться за разъяснениями, что именно послужило причиной приостановки проверки.
Она также сообщила, что есть свидетель гибели Тарайковского, есть его показания — и снятые на видео, и письменные. Следственный комитет просит предоставить его данные, и адвокат их не скрывает, как и сам свидетель.
Напомним, 10 августа возле станции метро «Пушкинская»
На съемке видно: у Александра нет ничего в руках, и он падает на землю после ранения в грудь.
Пока СК не спешит дать правовую оценку гибели Александра Тарайковского, на двух минчан уже завели уголовное дело за надпись
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Уголовное дело до сих не возбуждено, хотя есть свидетель гибели мужчины. Об этом TUT.BY рассказала адвокат Альвина Мингазова.
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