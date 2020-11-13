Следственный комитет приостановил проверку по делу Александра Тарайковского

Источник материала: Tut.by

Управлением Следственного комитета по Минску приостановлена проверка по делу Александра Тарайковского. Уголовное дело до сих не возбуждено, хотя есть свидетель гибели мужчины. Об этом TUT.BY рассказала адвокат Альвина Мингазова.



Мстислав Чернов, TUT.BY via AP/TASS

«Следственный комитет ссылается на ст. 173−3 УПК Беларуси. Согласно этой статье, проверка может быть приостановлена на основании неполучения ответа на международный запрос; неполучения результатов экспертизы либо проверки финансово-хозяйственной деятельности», — рассказала адвокат.

В соответствии с УПК срок приостановления проверки может длиться до 3 месяцев.

Альвина Мингазова намерена обратиться за разъяснениями, что именно послужило причиной приостановки проверки.

Она также сообщила, что есть свидетель гибели Тарайковского, есть его показания — и снятые на видео, и письменные. Следственный комитет просит предоставить его данные, и адвокат их не скрывает, как и сам свидетель.

Напомним, 10 августа возле станции метро «Пушкинская» погиб Александр Тарайковский. Его последние минуты жизни попали на видео, и эти кадры опровергли первоначальную версию МВД, которая звучала так: «10 августа, около 23.00, в ходе массовых беспорядков в Минске на ул. Притыцкого толпа строила баррикады для блокирования движения. В ходе противостояния со спецназом, прибывшим для деблокирования площади, один из протестующих пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей. Оно взорвалось в руке, мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью».

На съемке видно: у Александра нет ничего в руках, и он падает на землю после ранения в грудь.

Пока СК не спешит дать правовую оценку гибели Александра Тарайковского, на двух минчан уже завели уголовное дело за надпись «Не забудем» на месте гибели мужчины. Обвиняемая Мария Бобович сейчас находится под стражей, ей вменяют сразу две статьи Уголовного кодекса РБ — ч. 2 ст. 339 (Хулиганство) и ч. 2 ст. 218 (Умышленное повреждение имущества). Также за решеткой за восстановление фразы «Не забудем» оказался Денис Греханов. По словам его мамы, «Горремавтодор» насчитал ущерб в 10 тысяч рублей. Марии и Денису грозит до 10 лет лишения свободы.