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В Гродно проходит акция памяти Романа Бондаренко. Люди собрались в сквере около площади Советской
13.11.2020 13:01 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гродно около памятника Фаре Витовта в центре города проходит акция памяти избитого неизвестными в масках в собственном дворе на «Площади перемен» в Минске и позже умершего Романа Бондаренко. Люди приносят свечи и цветы.
В сквере на Советской улице люди начали собираться в 11.40. Сначала здесь стояло несколько десятков человек, но сейчас людей стало больше. Гродненцы приходят, постояв какое-то время около памятника, уходят.
Рядом со сквером дежурят люди в штатском.
Утром в Покровском соборе в областном центре состоялся молебен в память о Романе. После службы люди встали около храма в цепь солидарности. Они держали в руках свечи.
Сегодня, 13 ноября, каждый час будет звучать большой соборный колокол собора.
Напомним, житель «двора перемен» в Минске Роман Бондаренко вышел во двор вечером 11 ноября, когда неизвестные в масках приехали на бусах снимать бело-красно-белые ленточки с забора.
Началась потасовка. Очевидцы говорят, что Романа с силой
Вечер в поддержку избитого Романа Бондаренко на «Площади перемен»
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Люди приносят свечи и цветы.
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