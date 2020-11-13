В Гродно проходит акция памяти Романа Бондаренко. Люди собрались в сквере около площади Советской

Источник материала: Tut.by

В Гродно около памятника Фаре Витовта в центре города проходит акция памяти избитого неизвестными в масках в собственном дворе на «Площади перемен» в Минске и позже умершего Романа Бондаренко. Люди приносят свечи и цветы.





В сквере на Советской улице люди начали собираться в 11.40. Сначала здесь стояло несколько десятков человек, но сейчас людей стало больше. Гродненцы приходят, постояв какое-то время около памятника, уходят.

Рядом со сквером дежурят люди в штатском.













Утром в Покровском соборе в областном центре состоялся молебен в память о Романе. После службы люди встали около храма в цепь солидарности. Они держали в руках свечи.

Сегодня, 13 ноября, каждый час будет звучать большой соборный колокол собора.













Напомним, житель «двора перемен» в Минске Роман Бондаренко вышел во двор вечером 11 ноября, когда неизвестные в масках приехали на бусах снимать бело-красно-белые ленточки с забора.

Началась потасовка. Очевидцы говорят, что Романа с силой оттолкнули , он ударился головой. Потом парня увезли на микроавтобусе. Через полтора часа избитого доставили в больницу скорой медицинской помощи с отеком мозга. Была операция, молодой человек находился в критическом состоянии до вечера четверга. Вечером он умер.

Вечер в поддержку избитого Романа Бондаренко на «Площади перемен» превратился в вечер его памяти. Больше пяти часов люди ехали со всего города во двор на Червякова — Сморговском тракте, это продолжалось до полуночи.



На БЛК около медуниверситета кто-то развесил белые и красные ленточки



Так выглядит трансформаторная будка в одном из микрорайонов Гродно