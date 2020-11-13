В Минске ищут мужчину - он был в списках РУВД, а потом пропал

Источник материала: Tut.by

В Минске в воскресенье 8 ноября пропал 35-летний Алексей Маханьков. Он был в списках задержанных Октябрьского РУВД, а потом исчез. Об этом TUT.BY сообщили близкие мужчины и волонтеры.



Алексей Маханьков. Фото: читатель TUT.BY

Пропавший — Алексей Маханьков, ему 35 лет. Последний раз мужчину видели 8 ноября, в воскресенье.

— Он живет на улице Мястровской, в районе проспекта Победителей. Мы общались по телефону в воскресенье часов в 10 утра, договаривались о встрече. Говорил, что часов в пять будет свободен, — рассказала Екатерина, девушка Алексея. — Он очень пунктуальный человек. Стала тревожиться, потому что и в семь, и в восемь вечера Алексей не отвечал на звонки. Около десяти часов вечера мы увидели его в списках волонтеров — среди задержанных в Октябрьском РУВД.

Екатерина говорит, что, по данным РУВД, Алексея направили в ИВС в Жодино.

Девушка приезжала в Жодино 9 ноября, но Алексей так и не вышел, не было данных и о суде. Теперь, по данным волонтеров, он в списках этого ИВС не фигурирует, нет его и среди задержанных в других учреждениях.

— В больницах о нем тоже ничего неизвестно. Пошли уже пятые сутки, а человека нет. Мы обратились в милицию, — добавила Екатерина.

Если вы видели этого человека или что-то знаете о его судьбе, просят сообщать в милицию или по номеру +375 29 756-56-63 (Алексей, друг пропавшего).