«Плакать не было времени». Семья девочки со СМА собрала 2,2 миллиона долларов на спасительный укол

Источник материала: Tut.by

В начале января 2020 года врачи сообщили родителям 3-месячной Миланы Пшенко , что у их дочери спинальная мышечная атрофия 1-го типа — тяжелое генетическое заболевание. Еще до того, как официально услышали диагноз, папа Сергей и мама Виктория стали изучать информацию о СМА в интернете. Уже тогда они прочли, что спасти их девочку может только укол «Золгенсма» стоимостью более двух миллионов долларов. Для обычной минской семьи это космическая сумма. Но случилось, казалось бы, невозможное — родители собрали деньги на лекарство.



Фото: страница Миланы в Instagram

С февраля семья Пшенко живет в Москве. Пару недель назад врачи обнаружили у Миланы пневмонию — и маму с дочкой положили в клинику. Пока малышку лечили, папа Сергей смог найти недостающие для оплаты укола «Золгенсма» 685 тысяч долларов. Как? «Позвонили серьезные люди и предложили встретиться, — немного таинственно вспоминает ту беседу отец. — Я рассказал им о дочке, и они закрыли сбор».

Что почувствовали, когда осознали — все?

— Это еще не все, — отвечает Сергей. — Когда она получит укол, это не значит, что она сразу станет здоровой. Вакцина остановит болезнь, но чтобы вернуть малышке моторные функции, нам, возможно, придется пройти долгие годы профессиональной реабилитации. Однако восстановление — это второй вопрос. Главное для нас сейчас — чтобы ребенок жил.

«В Минздраве ответили: «Лечить вашего ребенка нецелесообразно»



Милана с папой и мамой. Фото: страница Миланы в Instagram

Милана Пшенко родилась 4 октября 2019 года. Когда ей было 2,5 месяца, родители заметили, что малышка не очень активна. Она не держала голову, и ножки у нее практически не двигались. В поликлинике семье посоветовали не переживать, поделать массаж, попить витамин D. Мама с папой выдохнули, начали выполнять все рекомендации, но заметили: девочке становится только хуже.

— В декабре мы повезли дочку в «Мать и дитя», — возвращается к тем событиям Сергей. — Увидев Милашу, заведующая отделением неврологии даже без генетического анализа предположила, что у нее СМА. 3 января нам сообщили об этом уже официально. Исследование показало: у дочери СМА 1-го типа — это самый агрессивный тип. К тому моменту мы уже много чего прочли о болезни и понимали: дочь слабеет с каждым днем. Мы знали: остановить заболевание может только укол «Золгенсма», который тогда стоил 2,5 миллиона долларов.

Сергей на тот момент был торговым представителем в крупной пивоваренной компании. Виктория не работала. Цена лекарства казалась им чем-то нереальным. Где найти такую сумму? Они открыли счет для сбора денег, написали историю Миланы в соцсетях, обратились в Минздрав.

— В Министерстве собрали по нашей ситуации консилиум, а потом ответили: «Лечить вашего ребенка нецелесообразно», — возвращается к тем событиям Сергей. — Мы с Викой были в шоке. Ведь есть же лекарство! Тогда я стал писать в разные клиники — США, Германия, Израиль… Первыми ответили израильтяне. Сказали, что в течение месяца Милане нужно начать поддерживающее лечение и оплатить загрузочную дозу уколов «Спинразы» (препарат, который на какое-то время «блокирует» болезнь. — Прим. TUT.BY). Загрузочная доза — это четыре укола, каждый из которых стоил около 100 тысяч евро. Наш сбор к тому моменту уже двигался, но таких денег не было.



Такой ответ из Министерства здравоохранения получили родители Миланы Пшенко. Фото из группы помощи Милане Пшенко во «ВКонтакте»

И вдруг у Сергея завибрировал телефон. Оказалось, звонит телеведущий Вадим Галыгин.

— Сказал, он услышал о нашей истории и очень переживает, — описывает ту беседу Сергей. — Вадим предложил договориться, чтобы нас приняла московская клиника. Причем уколы можно будет оплачивать не сразу, а по одному. Мы согласились. Перед нашим отъездом в Россию у нас на счету было уже около 200 тысяч евро. В ближайшее время нужно было собрать еще минимум столько же.

«Большинство переводов шли из России и Беларуси»



С тех пор как семья Пшенко переехала в Москву, Сергей не работает. Говорит, многие у него спрашивают: «Почему?» «Иначе у меня не было бы времени стучаться в разные компании, — объясняет он. — Ведь даже высокая зарплата не позволила бы нам отложить столько денег, сколько мы собрали за эти девять месяцев». Фото: страница Миланы в Instagram

В конце февраля Сергей с Викой собрали все личные накопления и нужные вещи и уехали в Москву. В начале марта Милана получила первый укол «Спинразы».

— Мы понимали, болезнь быстро поражает ребенка. Цена «Золгенсма» огромная — и спешно мы вряд ли соберем такие деньги. Поэтому, чтобы максимально сохранить навыки малышки перед главным уколом, нужно было «притормаживать» заболевание: колоть «Спинразу» и проходить дорогостоящие реабилитации.

Весной Пшенко написали специалисты американской клиники. В письме они сообщали, что готовы заняться лечением Миланы. Стоимость главного укола они оценили в 2,125 миллиона долларов плюс госпитализация, аренда оборудования — еще около 48 тысяч (это только на малышку).

— О чем думает человек, когда ему выставляют такую сумму?

— Это оказалось дешевле, чем мы изначально предполагали, — улыбается Сергей. — Конечно, сразу был шок, но времени на слезы у нас не было, так что мы быстро собрались и стали действовать.

— Как?

— Когда мы рассказали о Милане в соцсетях, к нам стали присоединяться волонтеры. Некоторые из них помогали нам сутки напролет. Они пересылали нашу историю разным пользователям, в том числе и известным — братьям Запашным, Виктории Боне, Виктору Дробышу и другим. Кто-то из звезд откликался и оказывал информационную поддержку (писал о нас в своем Instagram), кто-то включался финансово. Параллельно я обращался в разные фонды. В Минске мне отказали везде. С одной стороны, я их понимаю, нам нужна была огромная сумма. С другой… В какой-то момент я стал говорить: не нужно нам собирать деньги. Просто прикрепите нас к себе, может, тогда у нас появится короткий номер для сбора, который мы бы рекламировали в своих соцсетях. Но — нет. В России же получилось достучаться до фонда «Вера в детство». Они помогли собрать на четвертый укол «Спинразы». Потом нам понадобился еще и пятый.

День и ночь, продолжает Сергей, они с женой думали, как ускорить сбор. В какой-то момент папа распечатал все документы о болезни Миланы и пошел по компаниям. Просил о встрече с директорами и говорил о помощи.

— В большинстве фирм меня разворачивали еще на входе. Говорили: «Мы не занимаемся благотворительностью». Где-то слушали, но без интереса. Я старался не расстраиваться, ведь кто-то же и помогал. Был момент, когда наш сбор «затормозил». Мы не знали, что делать, но вдруг одна из компаний, куда я обратился, перевела 25 тысяч долларов. Все снова «оживилось». Мы заметили, когда люди видят, что на счету появляются деньги, они начинают активнее помогать.

На лекарство Милане собирали люди, которые живут в разных уголках мира. Но все же большинство переводов шли из России и Беларуси. Кто-то отправлял по чуть-чуть. Были те, кто пожертвовал 400 и 685 тысяч долларов. Правда, эти люди, улыбается Сергей, просили их не называть.

— Как-то нас пригласили в программу «Мужское и женское» на Первом канале, — вспоминает собеседник. — После этого нам стали звонить со всей России, предлагали помочь. Больше всего меня тронула история пенсионерки из глубинки, ее внучку тоже зовут Милана. Женщина сказала, что, услышав имя нашей малышки, она не могла ее не поддержать и перевела на счет Милаши 100 тысяч российских рублей. Представьте, какие это большие деньги для пенсионерки, и она их не пожалела.

«Сдаваться нельзя. Кто будет спасать твоего ребенка, если не ты»



Фото: страница Миланы в Instagram

Когда именно Милана получит заветный укол, папа с мамой еще не знают. Американские врачи пока советуют им не лететь. Говорят, малышке нужно окрепнуть после пневмонии. Для подстраховки родители стали рассматривать клиники Москвы и Питера, где также делают уколы «Золгенсма».

— Как сейчас Милана себя чувствует?

— Набирается сил, — отвечает папа. — СМА ее ослабила. Как-то я взял на руки здорового мальчика, который по возрасту даже младше нашей дочки… Ребенок брыкается. Милаша у нас практически неподвижна. Хотя благодаря «Спинразе» она активно двигает ручками.

После укола Милану ждет реабилитация.

— Многие из тех, кто нам помогал или помогает, пишут: «Мы с вами до конца. Понадобится поддержка, сообщайте». Это сильно поддерживает, — говорит Сергей. — Этот год для нас очень тяжелый, но мы поняли, как много вокруг хороших людей.

— Но ведь бывали ситуации, когда сбор «тормозил», малышке становилось хуже — и руки опускались…

— Всякое бывало, но ты понимаешь: сдаваться нельзя. Кто будет спасать твоего ребенка, если не ты?