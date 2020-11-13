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Жителю Слуцка дали три года: он на августовских протестах ударил «предметом» по голове милиционера

13.11.2020 13:01 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

11 ноября и 12 ноября в суде Слуцкого района прошли заседания по делу о насилии в отношении сотрудника милиции. Жителя Слуцка Романа Кораневича обвиняли в том, что он ударил милиционера по голове «предметом» 10 августа на набережной.


Фото: Kurjer.info

Обвиняемый вину не признал. Прокурор запросил три года лишения свободы в колонии общего режима.

В пятницу, 13 ноября, судья Александр Шутко огласил приговор: Кораневича признали виновным по ч. 2 ст. 363 УК РБ (Сопротивление сотруднику органов внутренних дел при выполнении им обязанностей по охране правопорядка, сопряженное с применением насилия).

Наказание — 3 года лишения свободы в колонии общего режима.

Также суд постановил взыскать с обвиняемого издержки на экспертизу — 1876 рублей 54 копейки.

 
 
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11 ноября и 12 ноября в суде Слуцкого района прошли заседания по делу о насилии в отношении сотрудника милиции.
 
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