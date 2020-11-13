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В Минске с самого утра проходят акции памяти о погибшем Романе Бондаренко

13.11.2020 13:19 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С самого утра на минских улицах и проспектах — стихийные цепи солидарности в память об погибшем Романе Бондаренко. 31-летний минчанин написал в чате «Я выхожу» и вышел во двор посмотреть, кто срезает бело-красно-белые ленты. Неизвестные увезли его на микроавтобусе, избили. В больницу он поступил из Центрального РУВД Минска с тяжелыми травмами. Вечером 12 ноября парень скончался.


Люди и сегодня идут на «Площадь перемен», куда вчера уже приходили тысячи минчан. Но сегодня акция памяти распространилась, кажется, на весь город.

Утром пятницы листовки с фотографиями Романа Бондаренко заметили в минском метро. К некоторым больницам на акции солидарности вышли медики — на этот раз с плакатами о погибшем Романе. 

В разных кварталах с самого утра появились цветы, плакаты с надписью «Я выхожу». Цепи солидарности около 12 часов дня были вдоль проспекта Дзержинского, проспекта Независимости, у Белгосфилармонии, на площади Бангалор, улице Кальварийской, Сурганова и многих других. Автомобилисты замедляли движение и поддерживали акции памяти сигналами.







К торговому центру «Рига» приехали силовики на автозаках — после этого люди разошлись. 

Лишенный регистрации правозащитный центр «Вясна» сообщает о нескольких задержанных на проспекте Независимости.

 
Теги: Минск
 
 
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С самого утра на минских улицах и проспектах - стихийные цепи солидарности в память об погибшем Романе Бондаренко. 31-летний минчанин написал в чате «Я выхожу» и...
 
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