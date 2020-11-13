В Минске с самого утра проходят акции памяти о погибшем Романе Бондаренко

Источник материала: Tut.by

С самого утра на минских улицах и проспектах — стихийные цепи солидарности в память об погибшем Романе Бондаренко. 31-летний минчанин написал в чате «Я выхожу» и вышел во двор посмотреть, кто срезает бело-красно-белые ленты. Неизвестные увезли его на микроавтобусе, избили. В больницу он поступил из Центрального РУВД Минска с тяжелыми травмами. Вечером 12 ноября парень скончался.





Люди и сегодня идут на «Площадь перемен», куда вчера уже приходили тысячи минчан. Но сегодня акция памяти распространилась, кажется, на весь город.

Утром пятницы листовки с фотографиями Романа Бондаренко заметили в минском метро. К некоторым больницам на акции солидарности вышли медики — на этот раз с плакатами о погибшем Романе.

В разных кварталах с самого утра появились цветы, плакаты с надписью «Я выхожу». Цепи солидарности около 12 часов дня были вдоль проспекта Дзержинского, проспекта Независимости, у Белгосфилармонии, на площади Бангалор, улице Кальварийской, Сурганова и многих других. Автомобилисты замедляли движение и поддерживали акции памяти сигналами.

























К торговому центру «Рига» приехали силовики на автозаках — после этого люди разошлись.

Лишенный регистрации правозащитный центр «Вясна» сообщает о нескольких задержанных на проспекте Независимости.