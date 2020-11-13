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Где в Беларуси уже ввели масочный режим
13.11.2020 13:19 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Масочный режим ввели уже на значительной части территории нашей страны, в том числе во всех областных городах, кроме Гродно. Мы решили наглядно показать, где уже действуют новые правила.
Общими являются положения о том, что маски необходимо носить при посещении общественных объектов, в том числе магазинов и торговых центров, административных зданий и других, а также в общественном транспорте, в том числе и в такси.
Раньше всего масочный режим
Сразу во всей Гомельской области
На Витебщине под ограничительные меры
Также на прошлой неделе подобные меры ввели и в Гродненской области. Правда, пока только в
В Бресте масочный режим вводится с субботы, 14 ноября, о чем
В Минске ограничения
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Масочный режим ввели уже на значительной части территории нашей страны, в том числе во всех областных городах, кроме Гродно. Мы решили наглядно показать, где уже...
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