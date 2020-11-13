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Где в Беларуси уже ввели масочный режим

13.11.2020 13:19 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Масочный режим ввели уже на значительной части территории нашей страны, в том числе во всех областных городах, кроме Гродно. Мы решили наглядно показать, где уже действуют новые правила.

 

Общими являются положения о том, что маски необходимо носить при посещении общественных объектов, в том числе магазинов и торговых центров, административных зданий и других, а также в общественном транспорте, в том числе и в такси.

Раньше всего масочный режим ввели в Могилеве — с 5 ноября. Вскоре подобные меры распространили на другие районы Могилевской области, в том числе на крупнейший город Беларуси, не являющийся областным центром — Бобруйск. Местные власти уже заявили о том, что в ближайшее время ограничения коснутся всей территории области.

Сразу во всей Гомельской области решено было ввести масочный режим с 9 ноября. Правда, в тот же день местные власти не подавали пример согражданам в исполнении своих решений.

На Витебщине под ограничительные меры попал областной центр, а также несколько районов: Полоцкий, Поставский, Оршанский, Городокский, Шумилинский, Миорский.

Также на прошлой неделе подобные меры ввели и в Гродненской области. Правда, пока только в одном районе — Лидском. Пока о планах по введению масочного режима в Гродно не сообщается.

В Бресте масочный режим вводится с субботы, 14 ноября, о чем сообщил мэр города Александр Рогачук.

В Минске ограничения действуют с 12 ноября. Местные власти разъяснили, что ответственность за соблюдение гражданами масочного режима возлагается на руководителей общественных объектов, а вот для самих жителей пока никакого наказания не предусмотрено.

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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Масочный режим ввели уже на значительной части территории нашей страны, в том числе во всех областных городах, кроме Гродно. Мы решили наглядно показать, где уже...
 
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