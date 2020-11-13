К нескольким студентам вчера пришли с обыском, родные и знакомые говорят, что они в КГБ. Что известно

Источник материала: Tut.by

Днем 12 ноября стали появляться сообщения, что к некоторым студентам с обыском или осмотром пришли силовики. К вечеру того же дня список разросся почти до десятка человек. В нем — студентка БГУ и пресс-секретарь «Задзіночання беларускіх студэнтаў» Ксения Сыромолот, студентки БГПУ Кася Будько и Яна Арабейко, студент БГУ и активист «Задзіночання беларускіх студэнтаў» Егор Канецкий, студентка БГАИ Мария Каленик, студент БГУ и игрок «Что? Где? Когда?» Илья Трахтенберг, отчисленная студентка БНТУ Виктория Гранковская. Также с 12 ноября в СИЗО КГБ находятся член Координационного совета и представитель Светланы Тихановской по делам молодежи и студентов Алана Гебремариам и преподаватель БГУИР Ольга Филатченкова. TUT.BY выяснил, что сейчас происходит с этими людьми.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Утром 13 ноября, по информации близких и родственников задержанных, в КГБ начались допросы. Телефоны адвокатов студентов были недоступны.

— Вчера до обеда, с 11.30 по 12.30 примерно, ребятам (Егор живет с соседом в квартире) периодически стучали в дверь. Но они или не замечали, или не придавали значения, так как живут на первом этаже и всегда очень шумно в подъезде, — рассказывает подруга Егора Канецкого Елена. — В итоге они никого не успели оповестить, что к ним ломятся. Когда уже металлическую дверь начали выносить, выбивать замок чем-то (сосед говорит, кувалдой) ребята сразу открыли.

По словам Елены, сотрудники провели обыск, забрали технику, бумаги. Дали несколько минут собрать с собой какие-то вещи.

— Сосед, с которым Егор живет, сказал, что ордер на обыск был и что неизвестные точно представились сотрудниками КГБ, — говорит подруга Егора. — Он находится в статусе подозреваемого по ч. 1. ст. 342 УК РБ — это организация действий, грубо нарушающих общественный порядок.

Статья 342. Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них 1. Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти или повлекших нарушение работы транспорта, предприятий, учреждений или организаций, либо активное участие в таких действиях при отсутствии признаков более тяжкого преступления наказываются штрафом, или арестом, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок. <…>

Задержание Марии Каленик, видимо, проходило несколько иначе. О нем нам рассказала сестра Марии — художница Ульяна Невзорова. Девушки живут вместе.

— Маша вышла из дома, через минуту позвонила со словами, что ее похищают. Но еще через пару минут Маша поднялась в квартиру, с ней — семь мужчин. Нам показали только удостоверение сотрудников КГБ, второй раз его показывать уже отказались, — вспоминает Ульяна. — Маше то говорили, что она в роли свидетеля и адвокатов не пустят на «беседу», то говорили, что она в роли подозреваемой и едет на допрос.

Сестра Марии говорит, что о ее активности в университете ничего не знает. Но студентка выходила на забастовки. Ульяна добавляет, что при составлении протокола сестру торопили с подписью и повышали голос, когда она начинала задавать уточняющие вопросы:

— У нас забрали телефоны, мы не могли позвонить адвокату, и нам открытым текстом говорили, что их не пустят. Понятые выглядели так же, как и люди в штатском. Машу увезли со словами, что она не имеет права отказаться и «будет хуже». Через несколько часов позвонили из КГБ и сказали, что Маша задержана по части 1 статьи 342. Адвокату сообщили, что допрос начнется сегодня в 12, но его перенесли на 9.30, насколько мы знаем.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Сестра Ксении Сыромолот Кася сказала, что из дома у девушки забрали технику — компьютер, телефоны, фотоаппарат.

— Сейчас к Ксюше пытается пробиться адвокат, новости будут чуть позже, — кратко описывает ситуацию сестра студентки.

Отчисленную студентку БНТУ Викторию Гранковскую задержали не дома, а по дороге к метро. Об этом сообщил ее коллега Виталий:

— У нас Виктория проходит стажировку: изучает, чем занимаются архитекторы. Вчера, 12 ноября, мы с ней шли к метро от места, где работаем — с Дзержинского, 9. И там есть довольно крутой поворот, который выводит на дорожку от дома к светофору. Когда мы поворачивали на эту дорожку, я заметил трех молодых ребят в масках. Если бы мы сохраняли тот быстрый темп, в котором шли, мы в них просто врезались.

Виталий вспоминает, что один парень сразу его оттеснил и сказал: «Проходите». Два других обступили Викторию.

— Так получилось, что они быстро оказались ко мне спиной, поэтому было не очень хорошо слышно, как они представились. Я услышал только «государственной безопасности», в первом слове не уверен, — говорит коллега Виктории. — Диалога между ними я уже не слышал, но, по-моему, один из них показывал Вике удостоверение. Было уже темно и плохо видно. В это время подошел четвертый парень в маске — он вышел из белого буса на парковке. Позже туда отвели Вику и куда-то увезли.

Пока никакой информации о Виктории нет: девушка — сирота, поэтому коллеги не знают даже, есть ли у нее адвокат и кому в случае его отсутствия будет сообщаться информация:

— Мы пытались что-то узнать, но пока ничего… С кем связываться, не совсем понятно. У нас Вика только два дня, особо данных о ней не успели получить. Знаем только, что она уже отбывала 7 суток по административному делу, тогда у нее адвокат был, — уверен Виталий. Мы писали о той истории задержания Виктории.

Близкие преподавателя БГУИР Ольги Филатченковой также сообщили, что она сейчас находится в КГБ и 13 ноября должен проходить ее допрос. Ольга также задержана в рамках дела по ч. 1 ст. 342 УК РБ.

Дозвониться до пресс-секретаря КГБ Андрея Яроша, чтобы узнать подробности ситуации, TUT.BY не удается второй день.