ГАИ предупредило автолюбителей о котиках под капотом

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 ноя – Sputnik. Бездомные коты могут получить травмы или погибнуть из-за того, что в поисках убежища от холода прячутся в припаркованных автомобилях, об этом напомнили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Там отметили, что одним из самых популярных у котов мест – колеса, так как они не пропускают холод, и туда достаточно долго поступает тепло от двигателя машины. Однако, так как на колесе спать не очень удобно, то животные могут пробраться и под капот.

В ГАИ обратились к владельцами автомобилей с просьбой не забывать про таких "домовых" и осматривать машину перед тем, как заводить ее.

"Можно еще постучать по колесам, а в зимнее время очистка снега также заставит кота покинуть нагретое место", - посоветовали там.

Напомним, что накануне в Сморгонском районе котенка, который забрался в моторный отсек автомобиля и застрял между ремнями, пришлось доставать спасателям. Однако в этом случае пушистику повезло дважды – владельцы машины сначала отвезли его в ветлечебницу, а затем оставили жить у себя.

Читайте также: