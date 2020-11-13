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ГАИ предупредило автолюбителей о котиках под капотом
13.11.2020 14:25 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 ноя – Sputnik. Бездомные коты могут получить травмы или погибнуть из-за того, что в поисках убежища от холода прячутся в припаркованных автомобилях, об этом напомнили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Там отметили, что одним из самых популярных у котов мест – колеса, так как они не пропускают холод, и туда достаточно долго поступает тепло от двигателя машины. Однако, так как на колесе спать не очень удобно, то животные могут пробраться и под капот.
В ГАИ обратились к владельцами автомобилей с просьбой не забывать про таких "домовых" и осматривать машину перед тем, как заводить ее.
"Можно еще постучать по колесам, а в зимнее время очистка снега также заставит кота покинуть нагретое место", - посоветовали там.
Напомним, что накануне в Сморгонском районе котенка, который
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Беспризорные животные с наступлением холодного времени года ищут убежище и часто прячутся в машинах.
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