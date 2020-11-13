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В Гродненском областном драмтеатре - новый режиссер-постановщик. Предыдущий уволился вместе с актерами

13.11.2020 15:07 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродненском областном драмтеатре новый режиссер-постановщик — 32-летний Сергей Яскевич, сообщает Telegram-канал «Культура Гродзеншчыны». До этого он работал в Гомельском областном драматическом театре, Мозырском драматическом театре имени И. Мележа, Слонимском драматическом театре.


Фото: t.me/kulturagrodno

Сергей Яскевич окончил Белорусский государственный университет культуры и искусств в мастерской Модеста Абрамова и Белорусскую государственную академию искусств у профессора Григория Боровика. Магистр искусствоведения.

Он поставил более 20 спектаклей по пьесам мировых, российских, белорусских драматургов и современных авторов, среди которых — «Любовь под вязами» О’Нила, «Врата бессмертия» Кондрата Крапивы, «Богатые невесты» Островского, «Дом Бернарды Альбы» Лорки. Награжден премией президента за высокие творческие достижения. Автор научных работ по теории театра, искусствовед.

Напомним, в конце сентября в Гродненском драматическом театре был уволен ведущий актер сцены Игорь Уланов. Он объявил зрителям о том, что артисты приостанавливают спектакль из-за того, что на акции протеста, которая прошла в Гродно 20 сентября, были задержаны их коллеги — заслуженный артист Беларуси Сергей Куриленко и его жена актриса Валентина Харитонова. Позже была уволена «по соглашению сторон» актриса Елизавета Милинцевич. 27 октября главный режиссер театра Геннадий Мушперт и режиссер-постановщик Сергей Куриленко объявили о забастовке и были уволены из театра. Позже часть артистов Гродненского драматического театра объявили о забастовке и записали соответствующее видеообращение. Они говорили, что разделяют гражданскую позицию уволенных режиссеров. К забастовке присоединились 7 актеров. После этого были уволены две актрисы — Валентина Харитонова и Наталья Леонова. А 30 октября из Гродненского драмтеатра уволили еще шестерых артистов, присоединившихся к забастовке.

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Теги: Гродно
 
 
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Сергей Яскевич окончил Белорусский государственный университет культуры и искусств в мастерской Модеста Абрамова и Белорусскую государственную академию...
 
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