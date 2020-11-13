Не добавляют эстетики и «настоящие свалки». На улицах столицы станет меньше урн для мусора

Источник материала: Tut.by

Сократить количество урн для мусора на улицах планируют в Минске. Почему именно городские власти не довольны мусорками, сообщает агентство «Минск-Новости» .



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

На улицах Минска планируют сократить количество урн. Замглавы председателя Мингорисполкома Александр Дорохович объяснил почему.

Он отметил, что на некоторых участках этих емкостей в избытке, к тому же есть места, где рядом стоят разные по дизайну урны, что не добавляет эстетики.

Еще один аргумент не в пользу урн, пишет издание: во время и после массовых мероприятий вокруг них образуются настоящие свалки.

В качестве эксперимента на участке проспекта Победителей от улицы Немиги до улицы Мельникайте минимизировали количество урн, и это дало положительный эффект — на проспекте стало чисто, рассказал первый замглавы Центрального района Минска Вадим Передня.