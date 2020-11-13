|
Не добавляют эстетики и «настоящие свалки». На улицах столицы станет меньше урн для мусора
13.11.2020 15:07 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сократить количество урн для мусора на улицах планируют в Минске. Почему именно городские власти не довольны мусорками, сообщает агентство
На улицах Минска планируют сократить количество урн. Замглавы председателя Мингорисполкома Александр Дорохович объяснил почему.
Он отметил, что на некоторых участках этих емкостей в избытке, к тому же есть места, где рядом стоят разные по дизайну урны, что не добавляет эстетики.
Еще один аргумент не в пользу урн, пишет издание: во время и после массовых мероприятий вокруг них образуются настоящие свалки.
В качестве эксперимента на участке проспекта Победителей от улицы Немиги до улицы Мельникайте минимизировали количество урн, и это дало положительный эффект — на проспекте стало чисто, рассказал первый замглавы Центрального района Минска Вадим Передня.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сократить количество урн для мусора на улицах планируют в Минске. Почему именно городские власти не довольны мусорками, сообщает агентство «Минск-Новости».
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)