Убитого в Минске Романа Бондаренко поминают в Могилеве и Бобруйске. Людей разгоняет ОМОН

Источник материала: Tut.by

В Могилеве и Бобруйске у храмов и памятников жители устроили стихийные мемориалы в память об убитом в Минске Романе Бондаренко. На акции памяти пришел ОМОН и разогнал людей, но белорусы продолжают нести цветы, свечи и лампадки. В Могилеве в храме Трех Святителей священнослужитель провел панихиду за упокой Романа, сообщают читатели TUT.BY.





В Могилеве в 12.00 люди начали собираться у собора Трех Святителей — главного православного храма города. Стихийный мемориал появился у ограды церкви — с фотографией Романа. Люди несли цветы, зажигали свечи и лампады. На ограду повязали белые и красные ленты.













Несколько десятков людей молча возлагали цветы, молча стояли с цветами и зажженными свечами в руках. К ним вышел мужчина, который представился «главой прихода» Дмитрием. Произошла небольшая перепалка. Он требовал «снять эту тряпку» — бело-красно-белый флаг — с забора, ему ответили, что «за эту тряпку убили человека» и попросили уйти. Об этом же, кстати, Дмитрия попросил священнослужитель храма.

Он же, сообщили читатели TUT.BY, позже вышел и предложил провести панихиду. Она состоялась. Вместе с прихожанами батюшка прочел молитву об упокоении Романа.

«Батюшка сказал, что скорбит по всем погибшим и надеется, что эти жертвы будут не напрасны. В конце сказал „Жыве Беларусь“», — сообщила TUT.BY могилевчанка.









В 12.12 у храма появился ОМОН. Силовики настойчиво просили могилевчан разойтись.

«Это храм. Тут массовые мероприятия запрещены. Уйдите с прохода. Если вы пришли помянуть человека, идите поставьте свечку, помолитесь и идите домой. Иначе будете задержаны», — говорил омоновец в балаклаве.

Гаишники установили фишки на проезжей части, запретив транспорту проезд в крайней правой полосе — ближайшей к церкви.

В 12.40 ОМОН оцепил тротуар перед главным входом в церковь, рядом с которым появился стихийный мемориал Бондаренко, запретив проход пешеходам, сообщили TUT.BY читатели.

Память убитого Романа Бондаренко почтили и в Бобруйске. Люди собрались у памятника жертвам политических репрессий также в 12.00.

«Коммерческий курьер» сообщает , что стихийный мемориал был тут же, у памятника, еще накануне вечером, но к утру кто-то убрал все его следы.

На акцию памяти в Бобруйске пришли неизвестные мужчины в гражданской одежде, в масках и с камерами. Люди попросили их уйти.



Фото @bobruisk_online



Фото @bobruisk_online



Фото @bobruisk_online

Телеграм-канал LOSQUE сообщает , что сегодня, 13 ноября, в 18.30 в костеле святого Станислава в Могилеве пройдет панихида по Роману Бондаренко.



Стихийный мемориал в память о Романе Бондаренко у костела святого Станислава в Могилеве 13 ноября. Фото: mogilev. online

Напомним, 31-летний минчанин Роман Бондаренко вечером 11 ноября вышел во двор своего дома — известной минской «Площади перемен» — поговорить с людьми в гражданской форме и масках. Те приехали снимать бело-красно-белые ленты. Очевидец событий Юлия рассказала, что между человеком в маске и неизвестным парнем завязалась какая-то словесная перепалка. Роман, по словам Юлии, в ней не участвовал, он стоял рядом и слушал.

— Потом Роман что-то сказал, и человек в маске спросил: «Ты чего борзый такой?». Оттолкнул Рому ближе к муралу, он пытался увернуться, но неизвестный схватил его и со всей силы отбросил к горке на площадке. Он сильно ударился головой.

В ночь на четверг Роман Бондаренко поступил в больницу из Центрального РУВД Минска с формулировкой, что «травмы получил во время драки». В больнице диагностировали отек мозга, закрытую черепно-мозговую травму, субдуральные гематомы, ушибы, ссадины. Операция длилась несколько часов.

12 ноября в 20.00 близкие сообщили, что Роман умер.

Сегодня, 13 ноября, по всей стране проходят акции памяти .