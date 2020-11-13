Врачи СМП опровергли заявление СК: у Бондаренко не было алкоголя в крови

В Следственном комитете заявили, что погибший Роман Бондаренко прибыл к медикам «с телесными повреждениями и признаками алкогольного опьянения». Врачи больницы скорой помощи опровергли заявление СК,.

В редакцию TUT.BY попали и соответствующие документы. «У Романа было ноль промилле алкоголя, вообще ничего не нашли», - сказал порталу один из врачей БСМП.

Сегодня утром Следственный комитет заявил, что по факту гибели Романа Бондаренко проводится проверка.

«Минчанин был осмотрен медиками, после чего госпитализирован в учреждение здравоохранения, где при первичном осмотре наряду с телесными повреждениями у него диагностирована алкогольная интоксикация», - говорится в официальном заявлении СК.

Имеется документ первичного осмотра врача, принявшего Бондаренко. В диагнозе, помимо закрытой черепной мозговой травмы, острых субдуральных гематом, ушибов, ссадин, указано: «Алкогольная интоксикация? Аспирационная пневмония?» Это медиком ставится под вопрос.

«Это предварительный диагноз. Пациент поступил с рвотными массами, теперь уже понятно: это от того, что была гематома в голове, - объяснил врач. - Но при первичном осмотре и без анализов тяжело сказать. Когда человек поступает в сопоре или коме, сложно сказать, почему он в таком состоянии. Или его били по голове, или он напился и от этого впал в кому. Поэтому алкогольная интоксикация ставится под вопросом, это предварительный диагноз. Пока мы считаем так, нет же никаких исследований. И только после всех анализов ставится точный диагноз. У Романа в заключительном диагнозе этанола ноль, никакого алкогольного опьянения не было», - сказал врач.

В редакции TUT.BY есть документы, подтверждающиеего слова.

Напомним, 31-летний Роман Бондаренко вечером 11 ноября вышел во «двор перемен», когда туда приехали на бусе неизвестные в масках. Они начали снимать с забора бело-красно-белые ленточки. Завязалась потасовка.

Очевидцы говорят, что Романа с силой оттолкнули, он ударился головой. Потом парня увезли на микроавтобусе, а через полтора часа избитого доставили в больницу скорой медицинской помощи с отеком мозга.

Врачи провели операцию, молодой человек находился в критическом состоянии до вечера четверга. Вечером, не приходя в сознание, он умер.

На "площади Перемен" собралось много людей, они зажгли свечи и высказывали свой протест. 13 ноября люди почтили память Романа Бондаренко.