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В Минске в цепи солидарности задержана редактор спецпроектов TUT.BY Мария Ерема
13.11.2020 16:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске в цепочке солидарности в память о
— В 13.26 она написала в рабочий чат, что ее задержали. Но писала это она из буса или из отделения милиции я не знаю, — говорит коллега Марии Ярослав Лысковец. — Позже ее брат сообщил, что Машу везут в Центральное РУВД,
Мария — редактор отдела спецпроектов TUT.BY. Во время выборов президента была независимым наблюдателем
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В Минске в цепочке солидарности в память о Романе Бондареко задержана редактор спецпроектов TUT.BY Мария Ерема. Сейчас, сообщают ее коллеги, Маша находится в...
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