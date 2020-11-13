В Минске в цепи солидарности задержана редактор спецпроектов TUT.BY Мария Ерема

Источник материала: Tut.by

В Минске в цепочке солидарности в память о Романе Бондареко задержана редактор спецпроектов TUT.BY Мария Ерема. Сейчас, сообщают коллеги, Маша находится в Центральном РУВД Минска.



Фото: Facebook Марии Еремы

— В 13.26 она написала в рабочий чат, что ее задержали. Но писала это она из буса или из отделения милиции я не знаю, — говорит коллега Марии Ярослав Лысковец. — Позже ее брат сообщил, что Машу везут в Центральное РУВД,

Мария — редактор отдела спецпроектов TUT.BY. Во время выборов президента была независимым наблюдателем на избирательном участке , который находился в детском саду в деревне Копище Минского района. Летом 2020-го этот участок организовали впервые и называли по-своему уникальным. Во-первых, только один из здешних членов комиссии имел опыт работы на предыдущих выборах. Во-вторых, независимые наблюдатели тут сидели на самом участке, а не на улице, как в других районах. В-третьих, их данные по явке на досрочном голосовании совпадали с данными комиссии — 11%. Итоги голосования здесь распределились так: Лукашенко — 16%, Тихановская — 73%.