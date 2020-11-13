«С нами уже случилось все - мы живем в концлагере». Как в Витебске горевали по Роману Бондаренко

Источник материала: Tut.by

Жители Витебска 13 ноября почтили память умершего 31-летнего минчанина Романа Бондаренко, который вышел защитить от срывания бело-красно-белые ленты на заборе во «дворе перемен» — и умер в больнице после того, как его избили. Не обошлось без задержаний.





Примерно 70 витеблян собрались возле памятника «Боль» на пересечении улиц Воинов-интернационалистов и Чкалова. Люди несли белые и красные цветы, ставили у подножия монумента свечи, лампады, портреты Романа Бондаренко.

Позже рядом с фотографией Романа кто-то поставил портрет Александра Тарайковского — 34-летнего минчанина, который погиб 10 августа после выстрелов силовика во время мирной акции протеста возле станции метро «Пушкинская».





Памятник «Боль» посвящен 150 воинам, уроженцам Витебщины, погибшим в Афганистане. Скульптурная композиция представляет собой скорбящую мать на коленях, которая оплакивает погибшего сына. Рядом с монументом сооружена часовня.

— Мы приходим сюда каждый год, чтобы почтить память погибших в Афганистане. Прошло столько лет, закончилась та война, но здесь все равно всегда плачут матери. И я никогда не думала, что горожане соберутся здесь, чтобы скорбеть уже о своем современнике. И что это случится в мирное время, — говорит жительница Витебска Татьяна. — Ужасно сознавать, что Роман погиб только потому, что у него другое мнение, — не такое, как у тех, кто защищает действующую власть.









К памятнику подошел мужчина, поставил свечу.

— Роману был 31 год. Моему сыну — 25. Кто следующий? — обратился он ко всем.

— Любой из нас, — ответил кто-то.

Многие девушки и женщины заплакали.

— Минск сказал, что не сдастся, пойдет до конца. Сейчас всем задержанным дают по 10−12−15 суток. Но за каждого арестованного сына или дочь выйдет мать или отец, — говорила женщина средних лет.

— Конечно. С нами уже случилось все — мы живем в концлагере. Но жить в нем больше не хотим.



Неизвестный в штатском снимал собравшихся на видеокамеру.

Милиция патрулировала ближайшую территорию, но в происходящее не вмешивалась. Неизвестный в штатском снимал собравшихся на видео.

К нему подошла девушка с портретом Романа Бондаренко.

— Мы все пришли сюда, чтобы почтить память Романа. А вы зачем сюда пришли? Мы вас боимся, но все равно выходим. И будем выходить.









Мы спросили у нескольких жительниц Витебска, что привело их к памятнику «Боль» в полдень буднего дня.

— Почтить память Романа — это долг каждого, кто адекватно оценивает ситуацию в стране. Я не ходила раньше на мирные акции протеста — боялась. А сегодня решила: я больше не боюсь! — признается Ольга.

— Для меня это личное горе. Я полночи рыдала, — говорит Юлия. — Смерть Романа ничем нельзя оправдать, просто ничем. Он — молодой человек, мой ровесник. Мне очень стыдно перед матерью Романа, что мы, белорусы, допустили его смерть.

— Я выходила раньше на шествия, но шла молча. Потому что понимала, что власть нас не слышит — она слепа и глуха. А сегодня меня прорвало: вчера, после смерти Романа Бондаренко, была последняя капля в чаше терпения. Я не могла найти себе места от горя. А каково его родителям — потерять парня? — плачет Тамара. — Сегодня я прочитала, что власть пытается оболгать Романа, будто в его крови был алкоголь… От этой лжи страшно. Но я поняла: все, хватит белорусам бояться!





Через полчаса после начала скорбной акции горожане разошлись от памятника «Боль». Милиция никого не задерживала.

Примерно в это же время акция памяти в честь Романа Бондаренко прошла и возле соседнего костела Иисуса Милосердного: здесь выстроилась цепь из 20 человек. Люди держали цветы, свечи, плакаты с портретом умершего парня.

Через несколько минут к горожанам подъехало несколько милицейских микроавтобусов. Люди спрятались в костеле. Не обошлось без задержаний, сообщает Белсат.





Минутой молчания Романа Бондаренко почтили витебские медики и студенты медуниверситета.

Несколько десятков человек пришли на минуту молчания в центре Новополоцке, пишет портал gorod214.by.

Напомним, Роман Бондаренко вышел во «двор перемен» вечером 11 ноября, когда неизвестные в масках приехали на тонированных бусах снимать бело-красно-белые ленточки с забора.

Началась потасовка. Очевидцы говорят, что Романа с силой оттолкнули , он ударился головой. Потом парня увезли на микроавтобусе. Через полтора часа избитого доставили в больницу скорой медицинской помощи с отеком мозга. Была операция, молодой человек находился в критическом состоянии до вечера четверга. Вечером 12 ноября он умер.

Вечер в поддержку избитого Романа Бондаренко на «Площади перемен» превратился в вечер его памяти. Больше пяти часов люди ехали со всего города во двор на Червякова — Сморговском тракте, это продолжалось до полуночи.



