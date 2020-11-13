«Больно от мысли, что ты ее теряешь». История Веры, которая ухаживает за мамой, больной деменцией

Источник материала: Tut.by

Вере — 70 лет, ее маме Любе — 102 года, и у нее деменция. Женщина ухаживает за мамой уже больше 12 лет. Однажды Люба прилегла отдохнуть и увидела двух девочек, похожих на Снегурочек, об этом она рассказала своей дочери. Тогда Вера поняла, что что-то не так, и обратилась к специалистам — оказалось, деменция. Дальше мама Веры стала видеть воду, которая льется по стенам, мошек, которые ползают по всему полу. Чуть позже Любовь стала забывать имена некоторых близких. Все эти годы Вера и другие члены семьи были рядом — помогали и ухаживали. «Самое страшное и больное — мысль, что ты уже теряешь маму», — рассказывает Вера. Эта история про двух женщин, любовь и заботу. TUT.BY продолжает проект «(Не)маленький человек» — о людях, которых общество зачастую не замечает.