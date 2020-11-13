Что случилось с Романом Бондаренко на «Площади перемен» в Минске? Изучаем записи и слова очевидцев

Источник материала: Tut.by

Вечером 11 ноября во «двор перемен» на улице Червякова в Минске приехали люди в масках. Они срезали БЧБ-ленты и закрасили мурал на трансформаторной будке. Местные жители возмутились незваным гостям. Среди них был и 31-летний Роман Бондаренко, который перед выходом на улицу успел отправить сообщение «Я выхожу!». Во дворе он сказал что-то в адрес неизвестных людей в масках — те скрутили его и уволокли в машину. Уже наутро соседи узнают: ночью Романа без сознания привезли в больницу, сразу в реанимацию. Врачи боролись за его жизнь, но, увы: минчанин скончался вечером 12-го. TUT.BY попытался собрать все детали того вечера, чтобы понять, что произошло.

Разбираем четыре основных видео — и их главных участников

Об участниках инцидента на «Площади перемен» можно судить по нескольким видео, которые сняли очевидцы. TUT.BY известно о как минимум пяти таких записях.

На первой из них можно увидеть: между собой сцепились двое. Один из них, парень в черной куртке с серым капюшоном, черной шапке и светло-коричневых кроссовках — Роман Бондаренко.

Ему заламывает руки мужчина (обозначим номером 1), одетый в темную куртку и синие джинсы. На его лице видна белая маска. В кадре мелькает также светлый пояс. Над черными кроссовками очень выделяются светлым цветом подложенные джинсы.





После толчка от мужчины Роман летит в зеленый турник. В это время (0.04) женщины кричат вокруг: «Маску снимай», «Снимайте!». Кадр перемещается в сторону, видно, как мужчина под номером 1 вдруг бежит в сторону за кем-то еще, вероятно, мужчиной (он будет под номером 5).

Вскоре слышно: «На землю, бл!!!», и автор видео поворачивается на крик. Роман уже лежит на земле, над ним теперь стоит другой человек, мужчина под номером 2 (мужчина под номером 1 исчез из поля зрения).





Мужчина под номером 2 почти полностью одет в серое, только поверх — синяя стеганая жилетка. Его голова скрыта серым капюшоном кофты, лицо — белой маской. На ногах темные (скорее всего, синие) кроссовки с яркой белой подошвой и светлым рисунком в виде треугольника на заднике.





В этот момент (0.14) раздается реплика «отстань от меня» (судя по всему, от Романа), после чего мужчина под номером 2 замахивается и бьет лежащего парня. В этот же миг подбегает еще один мужчина, под номером 3.





Мужчина под номером 3 одет в темное, на ногах можно заметить приметные белые кроссовки: сзади по пятке идет черная полоса, вторая черная полоса в форме V имеется на носке ботинка.

Еще одна запись подтверждает, что мужчина под номером 1 пытался повалить Романа, даже делал подсечку ногой (безуспешно), пока не толкнул в турник.









Часть этих событий попала на еще одну запись очевидцев (сопоставив реплики людей за кадром можно понять, что это происходило после инцидента у турника): мужчина под номером 1 бежит за кем-то вслед, а мужчина под номером 2 на ходу хватает Романа одной рукой за живот, второй прижимает шею парня к земле и, наконец, валит на землю у того же турника. Он три раза выкрикивает: «На землю, бл.!».

Можно предположить, что после первого падения у турника Роман пытался сбежать от мужчины под номером 2, но тот его нагнал и вернул назад.





Еще одно видео: к двум мужчинам (под номерами 2 и 3), которые пытаются скрутить Романа, подходит еще один мужчина, под номером 4. Тот одет во все черное, у него на голове — капюшон. Обут в черные кроссовки с белой подошвой, также видна сумка через плечо на черном ремне.









Через две секунды (0.04) видно, как трое берут парня на руки, его кроссовки взмывают вверх.

Наконец, есть пятая запись — с камер наблюдения у дома. Судя по таймеру на кадрах, в 22.14.48 появляются трое человек в правой части кадра, в руках они несут человека — тот дергается. Позади идет человек в сером и темной жилетке (похож на мужчину под номером 2). Все они скрываются за ограждением.

Это согласуется со словами местных жителей, которые общались с журналистами. Так, TUT.BY они рассказали , что в среду вечером к ним во двор приехали люди в гражданском и масках снимать бело-красно-белые ленты. Роман был одним из тех, кто вышел спросить, что происходит.

— Между человеком в маске и неизвестным парнем завязалась какая-то словесная перепалка, Рома в ней не участвовал, он стоял рядом и слушал, — рассказывала Юлия, очевидец событий. — Потом он что-то сказал, и человек в маске спросил: «Ты чего борзый такой?». Оттолкнул Рому ближе к муралу, он пытался увернуться, но неизвестный схватил его и со всей силы отбросил к горке (мы называем это турником. — Прим. TUT.BY) на площадке. Он сильно ударился головой.

Еще одна очевидица уточняла: вечером к их дому приехало четыре микроавтобуса, вроде таких, что «работают во время шествий». В одном из них она заметила водителя в черной одежде и балаклаве, в еще двух сидели люди в гражданском, их лица были спрятаны под масками, капюшонами и шапками. Свидетель добавила: Роман спросил у незнакомцев, зачем они приехали. «Один из мужчин был изначально агрессивно настроен и начал грубить, оскорблять, а потом толкнул Романа», — рассказала она. Женщина отвлеклась на пару мгновений, а когда обернулась — Романа уже скручивали несколько человек.

Таким образом, можно подытожить: потасовка началась после словесной перепалки с мужчиной под номером 1. В ответ он повалил на землю Романа, после чего погнался за еще одним неизвестным парнем (под номером 5).

С того момента к Роману подбежал еще один мужчина в маске (под номером 2), а затем ему на помощь подоспели еще двое (номера 3 и 4).

Именно в окружении этих четырех неизвестных мужчин (номера 1, 2, 3, 4) Романа Бондаренко последний раз видели в сознании.



Скриншот из видео, предоставленного читателями TUT.BY

На это, кроме видео у дома, указывал и очевидец, чью цитату приводил телеграм-канал @motolkohelp. По словам этого человека, он видел весь конфликт, все заняло 3−5 минут, в 22.15 парня втроем унесли в микроавтобус, и Роман двигался. Приезд милиции люди увидели только в 22.33.

Что произошло с Бондаренко после задержания и до приезда в больницу?

В официальном комментарии столичная милиция сообщала : вызов о том, «что во дворе дома на ул. Червякова дерутся неизвестные», поступил около 22.30. «В последующем правоохранители вызвали ему скорую медицинскую помощь», — сообщала пресс-служба милиции.

Впрочем, оказалось, что Романа Бондаренко забрали в больницу уже из Центрального РУВД. И милицию, судя по всему, на место вызвали после окончания конфликта, когда парня унесли в микроавтобус неизвестные люди.

Ранее читатели TUT.BY прислали в редакцию документ (без печатей и подписей) — якобы выписка осмотра Романа Бондаренко при поступлении в БСМП № 29110. Журналистам удалось подтвердить, что указанный в осмотре врач действительно работал ночью 12 ноября и принимал Романа.

Судя по документу, в приемном отделении пациента осматривали 12 ноября в 00.05. Что происходило с парнем в полуторачасовой промежуток после исчезновения — пока не ясно.



Фото предоставлено читателями TUT.BY

В разделе «жалобы» указано только «не формирует из-за тяжести состояния». Дальше написано: «Доставлен из РОВД на Орловской, 58. Со слов последних (имена не указаны, прим. TUT.BY), участвовал в драке. Была рвота, после чего вызвали скорую». И отметка, что парень был без сознания.

«Антивандалы» и другие люди, которые ездят по дворам снимать символику

Кем могли быть неизвестные визитеры «Площади перемен»? Очевидцы, напомним, сообщили: во время визита 11 ноября неизвестные не только срезали ленты, но еще и закрасили мурал ярко-зеленой краской из баллончика.

О «неравнодушных гражданах», которые занимаются деятельностью такого рода, не раз рассказывали на государственных телеканалах. За их активностью можно наблюдать и в инстаграме .

Можно заметить, что один из участников событий на «Площади перемен» 11 ноября очень похож на участника событий 18 октября в жилом комплексе «Мегаполис». Это мужчина в серой одежде и стеганой синей жилетке, выше мы называли его мужчиной номер 2, он задерживал Романа Бондаренко.

18 октября около 23.00 в жилой комплекс «Мегаполис» на проспекте Дзержинского приехали неизвестные люди и начали срезать бело-красно-белые ленты. Местные жители вышли возмущаться, был спор, а потом — и драка. Кто-то позвонил в 102.

«Они вели себя агрессивно. Некоторые приехавшие мужчины применяли какие-то приемы — просто валили наших местных мужчин. Женщины светили фонарями в лицо», — рассказывали тогда очевидцы.

На левом рукаве гостя «Мегаполиса» можно заметить узор. Такая же кофта с рисунком на плече была и у человека с «Площади перемен» 11 ноября. Вот два изображения (слева — ЖК «Мегаполис» 18 октября, справа — «Площадь перемен» 11 ноября).





Кроме фото, этот же человек также попал на видео (его публиковал Onliner.by): мужчина в такой же одежде был среди приезжих, которые «заламывали» руки возмущавшимся жителям «Мегаполиса» (можно увидеть на дальнем плане с 0.03).



Скриншоты из видео: onliner.by

Более того, 18 октября среди «гостей» «Мегаполиса» очевидцы заметили мужчину, очень похожего на нынешнего главу Федерации хоккея Беларуси Дмитрия Баскова. Позже на вопросы журналистов о том, был ли он в «Мегаполисе», тот ответил отказом.



ЖК «Мегаполис», 18 октября

По словам местных жителей, после приезда силовиков в тот вечер они разошлись, а вот «гости» продолжили начатое: ходили по кварталу и закрашивали муралы, а еще исправляли надписи «Жыве Беларусь» на слоган «За Беларусь». Их не задерживали — об этом же говорили в пресс-службе милиции позже.

Так вот, еще в октябре жильцы «Мегаполиса» сделали снимки неизвестных, которые приехали срезать ленты. Рядом с человеком, похожим на Баскова, в кадр попал и человек в серой одежде и темной жилетке поверх.



Минск, ЖК «Мегаполис», 18 октября. Скриншоты из видео, предоставленных читателями TUT.BY

Жители «двора перемен» рассказали, что среди «гостей» 11 ноября они также видели мужчину, очень похожего на того, что на снимке выше находится слева.

Вечером 12 ноября и утром 13 ноября журналисты TUT.BY неоднократно пытались пообщаться с Дмитрием Басковым. Но он отказывался от разговора и бросал трубку. Пресс-секретарь ФХБ сказала, что председателя нет на месте, и в ближайшие дни не будет.

Известно, что глава Федерации хоккея активный участник провластных автопробегов .

TUT.BY поговорил с одним из жителей «Площади перемен», минчанином Дмитрием. Он не видел сам инцидент с Романом Бондаренко, но лично общался с теми, кто срезал ленточки во дворе потом. Это было примерно в 22.30.

— Увидел, что на площадке были люди, которые активно срезали ленты с забора, а женщина закрашивала зеленой краской мурал. Я остановился поговорить, просто спросил: «Ребята, что вы делаете? Зачем вы портите стену?».(…)

После объяснений, что «пришел с миром», Дмитрий смог пообщаться с неизвестными «о ситуации в стране». Они были в обычной одежде, говорили, что «наводят порядок». Мужчина в маске представился Дмитрием.

— Мужское имя — точно Дмитрий, запомнил, потому что мы тезки. Невысокого роста, ниже меня, то есть ниже 185 сантиметров. В беседе выяснилось, что ему, как и мне, больше 40 лет, что у него есть дети. Темненький, ярко выраженные черные брови, карие глаза. Когда я его увидел, сразу всплыло лицо человека с роликов про ситуацию в ЖК «Мегаполис» — очень похож.

Также по опубликованным кадрам с «Площади перемен» (11 ноября, слева) и «Мегаполиса» (18 октября, справа) можно сделать предположение, что в двух случаях на месте заметили одного и того же человека. Его можно опознать по куртке темного цвета с четырьмя железными пуговицами, которые давали блик от фонарей на темной улице.

Первое фото ниже — мужчина в маске поодаль наблюдает, как перед ним неизвестный мужчина под номером 1 пытается свалить на землю Романа Бондаренко. На втором фото: человек, который приезжал в «Мегаполис» несколько недель назад.





Своеобразный «отчет» из Мегаполиса (фото снятых лент 18 октября) и кварталов неподалеку появился на следующий день в Instagram-аккаунте «Антивандал-бай». Под фото — только указания адресов и много тегов, вроде «я мы батька», «любимую не отдают», «мы патриоты», «голосуй за Лукашенко» и так далее.



Скриншот из Instagram-аккаунта @antivandal_by



Скриншот из Instagram-аккаунта @antivandal_by

В аккаунте — множество фотографий со всего Минска, где неизвестные отчитываются, как по ночам снимают бело-красно-белые ленты, «исправляют» граффити во дворах на идеологически правильные и так далее. Первый пост в аккаунте появился 12 октября, с того момента у него — 444 подписчика, у большинства из них закрытые аккаунты, а на аватарках — государственная символика.



Скриншот из Instagram-аккаунта @antivandal_by

«Борьба с БЧБ символикой на улицах Минска. Заявки присылайте сюда (адрес)», — указано в описании профиля.

До сих пор не ясно, кто именно стоит за инициативой «Антивандалы». Зато отдельный сюжет еще 18 октября им посвятил работник канала СТВ Григорий Азаренок. Вот что он сам рассказывал в репортаже, снятом на темных улицах:

«Группа „Антивандал“ прибыла в один из дворов Минска, чтобы избавиться от незарегистрированной символики. В последнее время для энтузиастов это стало постоянной работой. (…) Вооружены антивандалы основательно: краски, ножницы — все, что необходимо для работы. Но главный инструмент — энтузиазм».

В сюжете он общается с мужчиной, который признается: «с ребятами» он так ездит уже четвертый раз, но «у себя на районе я давно, с первых дней». Собеседник показывает на камеру, как легче всего срезать ленты. Еще одна собеседница, женщина в приметной куртке-камуфляже, рассказывает: в ее дворе появилась символика в цветах БЧБ, и она начала обращаться в группы, «где люди неравнодушные находились и патриоты реально своей страны».

С большой долей вероятности, герои сюжета имеют непосредственное отношение к авторам Instagram-аккаунта «Антивандал-бай». Так, в сюжете СТВ и в аккаунте группы в соцсетях мелькал один и тот же эскиз для граффити — надпись «Вытри ноги» на изображении БЧБ-флага.



Скриншот из сюжета телеканала СТВ



Скриншот из Instagram-аккаунта @antivandal_by

Таким образом, можно предположить о связи группы «Антивандал» с гостями ЖК «Мегаполис» 18 октября. А тогда среди неизвестных мужчин мелькали те, на кого окажутся очень похожими неизвестные люди в масках на «Площади перемен» 11 ноября.

Есть еще один любопытный момент: вечером 11 ноября люди с ножницами и краской приезжали не только на «Площадь перемен».



Вот так выглядел закрашенный мурал после визита неизвестных 11 ноября. Фото предоставлено читателями TUT.BY

Примерно через час, в 23.48 11 ноября (согласно отметке с записей камер) компания неизвестных с баллончиками краски появилась в комплексе «Мегаполис». Они срезали ленты, а также — раскрасили муралы местных жителей ярко-зеленой краской.



Фото предоставлено читателями TUT.BY

Судя по видео, на месте были как минимум семеро человек, включая женщин. Люди подсчитали, что было пять микроавтобусов: в одном приехали те, кто срезал ленты, еще два — кружили вокруг, а в еще двух сидели люди.



Фото предоставлено читателями TUT.BY



Скриншоты из видео, предоставленных читателями TUT.BY



Скриншоты из видео, предоставленных читателями TUT.BY

Еще через час, примерно в 0.40, на так называемой «Площади правды» (дома у самой станции «Петровщина») появились группы неизвестных. Очевидцы рассказали TUT.BY, что гости начали ругаться с местными жителями о том, что можно вешать на забор.



Фото предоставлено читателями TUT.BY

«Важное произошло в 01.30, когда во дворе появилась компания из 20 мужчин и женщин, они в течение 30−40 минут закрашивали все муралы и срезали все ленточки. Приехали на разных машинах, две мы сфотографировали», — рассказали местные. Вот фото одной из машин.



Фото предоставлено читателями TUT.BY

На одном из снимков, в УАЗ на минских номерах, можно заметить женщину в приметной камуфляжной куртке. Похожая мелькала в сюжете Азаренка об «Антивандалах».



Скриншот из сюжета телеканала СТВ

Пользователи соцсетей также вспомнили о группе неизвестных, которые 2 ноября вечером приезжали в Новую Боровую снимать с забора бело-красно-белые ленты.

Это была компания мужчин и женщин. Больше всего людей поразил тот факт, что с ними рядом были силовики с оружием. По словам местных, на них даже направляли стволы дробовиков, когда с ними спорили (один такой момент попал на видео).

Так вот, пользователи вспомнили человека, который грубил людям и срезал ленты (на видео — с 0.37). Высказываются предположения, что это — тот самый мужчина, который задерживал Романа Бондаренко на «Площади перемен» (мы обозначали его под номером 1). Как минимум, неизвестный очень похож по фигуре, на нем была черная куртка, лицо скрывал капюшон и белая маска, а джинсы снизу подвернуты на пару сантиметров наружу, что выделяется светлой стороной изнанки.





На то, что группы, которые разъезжают по разным районам города, связаны между собой, может указывать еще и тот факт, что TUT.BY удалось заметить очень похожую женщину с трех разных событий.

На первом кадре — женщина, которую заметили при снятии ленточек в «Новой Боровой» 2 ноября. Она была одета в зеленую удлиненную куртку и черные штаны.



Фото предоставлено читателями TUT.BY

Похожую женщину (как минимум, по описанию одежды) видели и сняли на видео жители «Мегаполиса» 12 ноября ночью, она была в компании людей, которые срезали ленты.

Незнакомка попала и на записи 24 октября, когда кто-то за ночь перерисовал муралы во дворе и появились надписи «За Беларусь», «За батьку», а в подъездах — якобы наклейки с государственным флагом, рассказывают местные жители.



Фото предоставлено читателями TUT.BY

СК о проверке: «агрессивно настроенные местные жители» и «алкогольная интоксикация» парня

Утром 13 ноября, пресс-служба Следственного комитета сообщила: по факту смерти 31-летнего мужчины в Минске проводится проверка.

«По данным следствия, 11 ноября в милицию поступило сообщение о том, что во дворе дома на улице Червякова в Минске произошла драка между агрессивно настроенными местными жителями, вешающими ленты, и лицами их снимающими. Прибывшие на место сотрудники милиции обнаружили мужчину с телесными повреждениями и признаками алкогольного опьянения. Минчанин был доставлен в Центральное РУВД г. Минска для выяснения обстоятельств случившегося. В связи с ухудшением самочувствия мужчины правоохранители вызвали ему скорую медицинскую помощь. Минчанин был осмотрен медиками, после чего госпитализирован в учреждение здравоохранения, где при первичном осмотре наряду с телесными повреждениями у него диагностирована алкогольная интоксикация. На следующий день, несмотря на оказанную медицинскую помощь, мужчина скончался».

Но врачи БСМП, куда поступил парень, уже опровергли информацию про алкогольную интоксикацию.

Врач БСМП: «У Романа Бондаренко было ноль промилле алкоголя, вообще ничего не нашли»

Для установления точной причины смерти, сообщает СК, назначена судебно-медицинская экспертиза, а также, среди прочего, «анализируются видеозаписи, размещенные в интернете».