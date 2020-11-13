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Расследованием гибели Романа Бондаренко будет заниматься Генеральная прокуратура
13.11.2020 16:27 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Генеральная прокуратура займется расследованием гибели Романа Бондаренко. Об этом сообщил отдел информации ведомства.
— По решению генерального прокурора, дальнейшие процессуальные действия в целях выяснения обстоятельств смерти Романа Бондаренко проводит Генеральная прокуратура Республики Беларусь, — заявила начальник отдела информации и связей с общественностью Генпрокуратуры Анжелика Курчак.
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Об этом сообщил отдел информации ведомства.
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