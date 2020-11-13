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Врачи СМП опровергли заявление СК: у Бондаренко не было алкоголя в крови
13.11.2020 16:41 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
В Следственном комитете заявили, что погибший Роман Бондаренко прибыл к медикам «с телесными повреждениями и признаками алкогольного опьянения». Врачи больницы скорой помощи опровергли заявление СК,.
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Сегодня утром Следственный комитет заявил, что по факту гибели Романа Бондаренко проводится проверка.
«Минчанин был осмотрен медиками, после чего госпитализирован в учреждение здравоохранения, где при первичном осмотре наряду с телесными повреждениями у него диагностирована алкогольная интоксикация», -
Имеется документ первичного осмотра врача, принявшего Бондаренко. В диагнозе, помимо закрытой черепной мозговой травмы, острых субдуральных гематом, ушибов, ссадин, указано: «Алкогольная интоксикация? Аспирационная пневмония?» Это медиком ставится под вопрос.
«Это предварительный диагноз. Пациент поступил с рвотными массами, теперь уже понятно: это от того, что была гематома в голове, - объяснил врач. - Но при первичном осмотре и без анализов тяжело сказать. Когда человек поступает в сопоре или коме, сложно сказать, почему он в таком состоянии. Или его били по голове, или он напился и от этого впал в кому. Поэтому алкогольная интоксикация ставится под вопросом, это предварительный диагноз. Пока мы считаем так, нет же никаких исследований. И только после всех анализов ставится точный диагноз. У Романа в заключительном диагнозе этанола ноль, никакого алкогольного опьянения не было», - сказал врач.
В редакции TUT.BY есть документы, подтверждающиеего слова.
Напомним, 31-летний
Очевидцы говорят, что Романа с силой оттолкнули, он ударился головой. Потом парня увезли на микроавтобусе, а через полтора часа избитого доставили в больницу скорой медицинской помощи с отеком мозга.
Врачи провели операцию, молодой человек находился в критическом состоянии до вечера четверга. Вечером, не приходя в сознание, он умер.
На "площади Перемен" собралось много людей, они зажгли свечи и высказывали свой протест. 13 ноября люди почтили память Романа Бондаренко минутой молчания.
По всей Беларуси прошли акции солидарности.
Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс шокирован происходящим в Беларуси и
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В Следственном комитете заявили, что погибший Роман Бондаренко прибыл к медикам «с телесными повреждениями и признаками алкогольного опьянения». Врачи больницы...
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