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Как ходить в кафе, если в городе масочный режим? Кто отвественный за гостя без маски? Объясняем
13.11.2020 17:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
С 12 ноября в Минске
Член наблюдательного совета ассоциации рестораторов Евгений Васильев пояснил, как будут обслуживать посетителей во время обязательного масочного режима.
1. В заведении посетитель должен быть в маске. За столом ее, конечно же, можно снять. Когда человек выходит из-за стола — снова надевает маску. Столы в заведении, как и весной, должны быть на расстоянии 1,5 метра друг от друга.
2. Задача персонала — принять все возможные меры и убедить посетителя пользоваться маской. Если забыл ее, то можно купить на кассе в заведении (их можно продавать или раздавать бесплатно посетителям), если не хочет надевать — предупредить о нарушении санитарных правил и норм. Если ничего не работает, то заведение вправе отказаться обслуживать посетителя. Также на входе должны быть объявления о масочном режиме.
3. Вся ответственность за обслуживание посетителей без масок лежит на руководителе заведения. Как мы
4. Также в заведениях должны соблюдать остальные меры по борьбе с COVID-19 — проверять температуру у сотрудников общепита, проветривать помещение, проводить санитарную обработку.
Все перечисленное касается как стационарных заведений, так и точек take away или островков в торговом центре — важно предупредить людей о масочном режиме, предложить маску и соблюдать меры социального дистанцирования и борьбы с COVID.
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С 12 ноября в Минске ввели масочный режим. Спросили у ассоциации рестораторов, как теперь в Минске должны работать заведения общепита, когда гость может снять маску,...
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