Как ходить в кафе, если в городе масочный режим? Кто отвественный за гостя без маски? Объясняем

Источник материала: Tut.by

С 12 ноября в Минске ввели обязательный масочный режим. Спросили у ассоциации рестораторов, как теперь в столице должны работать заведения общепита, когда гость может снять маску, обслужат ли посетителя без этого средства защиты и кто несет ответственность за нарушение масочного режима.





Член наблюдательного совета ассоциации рестораторов Евгений Васильев пояснил, как будут обслуживать посетителей во время обязательного масочного режима.

1. В заведении посетитель должен быть в маске. За столом ее, конечно же, можно снять. Когда человек выходит из-за стола — снова надевает маску. Столы в заведении, как и весной, должны быть на расстоянии 1,5 метра друг от друга.

2. Задача персонала — принять все возможные меры и убедить посетителя пользоваться маской. Если забыл ее, то можно купить на кассе в заведении (их можно продавать или раздавать бесплатно посетителям), если не хочет надевать — предупредить о нарушении санитарных правил и норм. Если ничего не работает, то заведение вправе отказаться обслуживать посетителя. Также на входе должны быть объявления о масочном режиме.





3. Вся ответственность за обслуживание посетителей без масок лежит на руководителе заведения. Как мы писали , штрафы для самих минчан, которые не носят маски, пока не предусмотрены. Но этот вопрос рассматривается. За нарушение санитарных правил по Административному кодексу отвечать будут руководители объектов. Вопрос контроля — в компетенции центров гигиены и эпидемиологии, МАРТ, управления торговли и услуг Мингорисполкома.

Статья КоАП 16.8 Нарушение санитарно-эпидемиологических, гигиенических требований и процедур, установленных техническими регламентами, санитарных норм и правил, гигиенических нормативов. Нарушение санитарно-эпидемиологических, гигиенических требований и процедур (…) влекут наложение штрафа в размере до тридцати базовых величин, на индивидуального предпринимателя — до двухсот базовых величин, а на юридическое лицо — до пятисот базовых величин.

4. Также в заведениях должны соблюдать остальные меры по борьбе с COVID-19 — проверять температуру у сотрудников общепита, проветривать помещение, проводить санитарную обработку.

Все перечисленное касается как стационарных заведений, так и точек take away или островков в торговом центре — важно предупредить людей о масочном режиме, предложить маску и соблюдать меры социального дистанцирования и борьбы с COVID.