Под Гродно трагически погиб врач из известной династии

Источник материала: Tut.by

Около Гродно трагически погиб пластический хирург и врач-оториноларинголог Генрих Хоров. О смерти врача сообщается в аккаунте кафедры оториноларингологии ГрГМУ. Трагедия произошла 11 ноября.



Фото: vgr.by

Генрих Хоров — врач первой категории. Работал в клинике «Росмед». Он из гродненской династии Шевцовых — Хоровых, которая насчитывает пять поколений врачей. Его отец — Олег Хоров — является завeдующим кафедрой оториноларингологии в Гродненском государственном университете. Дед — Генрих Хоров — был директором Юратишского медицинского училища, заместителем главврача Гродненской областной клинической больницы, заведующим горздравотделом, главным врачом Гродненской областной детской клинической больницы. Брат Генриха — Антон Хоров — врач-онколог, кандидат медицинских наук, онкохирург Гродненской областной клинической больницы, мама Наталья Хорова — врач-терапевт.

По словам знакомых Генриха Хорова, трагедия произошла на трассе М6 недалеко от Скиделя. В машине закончился бензин — и мужчина пошел с канистрой в сторону заправки.

— Было темно, он вышел с канистрой из автомобиля и пошел вдоль дороги. И его сбила машина, — говорят знакомые Генриха. — Очень жаль, что так получилось. Он был чудесным, позитивным, светлым человеком и прекрасным специалистом.