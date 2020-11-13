Вынесли приговор парню, разрисовавшему скульптуру на стеле «Минск - город-герой»

Источник материала: Tut.by

Суд Центрального района Минска вынес приговор 20-летнему жителю Минска, который с помощью баллончика с краской разрисовал скульптуру Родины-матери, являющуюся частью комплекса «Обелиск «Минск — город-герой», изобразив на памятнике круг с линией над ним.



Женская фигура, олицетворяющая обобщенный образ матери-Родины, символ Победы и Славы, является частью архитектурно-скульптурного комплекса «Обелиск «Минск - город-герой».Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Его признали виновным по ч.1 ст. 339 (Хулиганство) и ч.2 ст. 346 (Надругательство над историко-культурными ценностями) Уголовного кодекса Беларуси.

Суд посчитал, что обвиняемый «умышленно, грубо нарушая общественный порядок и выражая явное неуважение к обществу, беспричинно, из хулиганских побуждений, действуя с исключительным цинизмом, выразившимся в крайне презрительном отношении к особо нравственным ценностям общества, в открытом надругательстве над обычаями и традициями белорусского народа, над особо ценными культурными достижениями страны, осквернении памяти участников и погибших во время боевых действий при защите Отечества и освобождении территории города Минска от немецко-фашистских захватчиков в Великой Отечественной войне» нарисовал белой краской из баллончика круг с линией над ним, тем самым «осквернил указанную историко-культурную ценность, унизил историческое и культурное ее значение».

Суд приговорил его двум годам исправительной колонии в условиях общего режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

Напомним, 14 августа 20-летний минчанин с помощью баллончика с краской разрисовал скульптуру Родины-матери, являющуюся частью комплекса «Обелиск «Минск — город-герой», изобразив на памятнике круг с линией над ним. Причиненный ущерб, который был оценен в 425 рублей, молодой человек полностью возместил.