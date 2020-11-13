«Искренний и открытый, остро реагировал на несправедливость». Близкие и сослуживцы вспоминают Романа Бондаренко

Источник материала: Tut.by

«Рома мой двоюродный брат, но мы так близки, что он как родной», — Ольге сейчас не до разговоров, семья занимается организационными моментами, собирает справки, уточняет, когда можно забрать тело Романа. Но она соглашается на эту беседу, чтобы рассказать, каким был ее брат — 31-летний Роман Бондаренко.



Роман Бондаренко скончался в больнице после избиения. Фото со страницы Романа Бондаренко во «ВКонтакте»

— Мы с самого детства росли с Ромой вместе, ездили на отдых, ходили в походы. Наши семьи очень дружны. Он мой двоюродный брат, но мы так близки, что Рома как родной, — Ольга Кучеренко о Романе говорит в настоящем времени, осознание того, что он погиб, не пришло.

В среду вечером 31-летний Роман Бондаренко, который живет недалеко от «Площади перемен», вышел во двор, чтобы посмотреть, зачем неизвестные люди в масках срезают бело-красно-белые ленточки. Сразу завязалась словесная перепалка, потом — потасовка, и парня увезли на микроавтобусе. Как говорят очевидцы событий, в 22.30 все уже закончилась, а по документам, в 00.05 Романа из РУВД Центрального района Минска доставили в БСМП. Он был в сопоре, отвечать на вопросы не мог и перед операцией впал в кому. Не приходя в чувство, молодой человек скончался в четверг вечером.

Сейчас семья Романа Бондаренко занимается организационными вопросами: собирает необходимые справки, уточняет, когда сможет забрать его тело. Ольга находит время, чтобы пообщаться с TUT.BY, потому что ей важно рассказать, каким был ее брат.

— С детства Рома очень увлекался рисованием, это была страсть. Мой муж — художник, и когда он рассказывает про свое детство, сразу провожу параллель с Ромой. Это же одна и та же история мальчика, который любит рисовать. Брат рисовал все время, отрабатывал технику, настоящий фанат, — вспоминает Ольга Кучеренко.

У нее самой художественное образование, она дизайнер, и поэтому в семье так много общих тем для разговора и увлечений.

— Рома очень ценил мое мнение, прихожу, а он разворачивает и показывает свои портреты, натюрморты, живопись. Сперва Рома поступил в Минский государственный архитектурно-строительный колледж, потом — в Академию искусств.



Так «Площадь перемен» прощалась с Романом Бондаренко. Фото: TUT.BY

После окончания вуза, в 2014 году, Романа призвали в армию. Состояние здоровья было хорошим, поэтому попал в спецназ, часть 3214 в Уручье.

— Он приходил ко мне, когда давали увольнительную, — Ольга начинает плакать, а потом с болью и теплотой описывает те встречи. — Он пришел такой накачанный, прямо не узнала… Рома всегда был худеньким и таким же уходил служить.

По словам сестры, Роман Бондаренко после службы устроился работать в «Остров чистоты» и быстро дорос до должности директора магазина. Но не оставлял надежду связать свою жизнь с рисованием, посылал резюме, делал тестовые занятия.

— Но у нас же так: если есть образование, но нет опыта работы в этой сфере, брать не спешат. Так получилось, что продолжал работать в магазине. В среду, перед тем как его избили, он как раз увольнялся, проводился переучет, не знаю, успели ему подписать документы или нет. У Ромы все в планах было в этот день, — вздыхает Ольга.



Такие рисунки для Романа оставляют дети, для которых он проводил мастер-классы. Фото: TUT.BY

О том, что Роман Бондаренко проводил мастер-классы с детьми на «Площади перемен», сестра узнала после его смерти. И ее как молодую маму это сильно тронуло. Говорит, Роман «спокойный и никогда не хвастался». Он единственный ребенок в семье, женат, вместе с супругой жили у мамы.

«Втаптывают в грязь его имя и наши чувства»

По словам сестры Романа, молодой человек не собирался связывать свою жизнь с армией, «отслужил на совесть» и вернулся на гражданку. Как вспоминает Марк, бывший сослуживец Романа, он ему запомнился «по-настоящему творческим человеком».

— У него явно был талант к изобразительному художеству, по натуре открытый, импульсивный, впечатлительный, но искренний и отзывчивый. В коллективе всегда отличался взаимовыручкой, очень остро реагировал на несправедливость, — рассказывает TUT.BY Марк. — Как-то мне нужна была помощь в организации культурного мероприятия, мало того что Роман взял на себя художественное оформление, так еще потратил увольнительную для подготовки к мероприятию. Готовились у него дома, где Рома предоставил все необходимое. А еще осталось хорошее впечатление от знакомства с его мамой: добрая, приветливая и общительная женщина. Сколько бы ни были в гостях у Ромы, всегда тепло встречала.



Как говорят близкие, Роман хотел свою жизнь посвятить рисованию. Фото: TUT.BY

В 2014 году в части 3214 служил и Виктор.

— Роман — отличный, добрый и спокойный парень, — отмечает Виктор. — В роте занимался стенгазетой, участвовал в конкурсах и показывал на них нашу жизнь, рисовал нам эскизы татуировок, а мы уже набивали их после дембеля. Когда я служил, была дедовщина, но Роман был самый адекватный и добрый парень, не было какого-то предвзятого отношения к другим. Когда увидел новость про его смерть, чуть с ума не сошел. Как так?

Виктор рассказывает, по традиции бывшие сослуживцы собираются ежегодно 2-го ноября в день спецназа. Но этой осенью Романа на встрече не видел.

— Мы сейчас обсуждаем, что хотим в воскресенье приехать в часть и пойти в свою третью роту. Туда, где познакомились с Романом. Не знаю, пустят нас или нет, — добавляет молодой человек.



Роман Бондаренко год служил в спецназе. Фото: соцсети

Сегодня Следственный комитет заявил , что по факту смерти Романа Бондаренко проводится проверка, у него при первичном осмотре была диагностирована «алкогольная интоксикация». Эту информацию опровергли врачи БСМП, в заключительном диагнозе указано, что этанол не обнаружен .

— Стараюсь эту информацию не воспринимать серьезно, не принимать близко к сердцу, потому что в стране много новостей, которые невозможно воспринимать, — говорит Ольга. — Люди говорят одно, они — другое. Берут и втаптывают в грязь его имя и наши чувства.

Сегодня семья обратилась в Следственный комитет с просьбой возбудить уголовное дело.