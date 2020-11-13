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Лукашенко пояснил, почему делом гибели Романа Бондаренко занялась Генпрокуратура

13.11.2020 18:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Лукашенко поручил Генпрокуратуре взять под контроль расследование гибели Романа Бондаренко. Об этом он сообщил иностранным журналистам, информирует телеграм-канал «Пул Первого».

Лукашенко заявил, что искренне соболезнует родителям Романа Бондаренко. По его словам, вчера вечером он интересовался, как идет расследование, у главы Следственного комитета и предупредил его, что «эта проблема будет раскручиваться».

— Поэтому надо расследовать, надо честно и объективно все расследовать. А сегодня утром, поскольку все же начали милицию обвинять в очередной раз, я позвонил генеральному прокурору и сказал генералу Шведу: «Возьмите под серьезнейший контроль это уголовное дело» или какое там у них расследование. Чтобы не было потом: а, милиция у них сама расследовала, Следственный комитет… Хотя они у нас отделены. А задача Генпрокуратуры взять это все под контроль. Все! Берем под контроль начинаем расследовать.

 
 
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Он также высказал соболезнования родителям Романа Бондаренко.
 
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