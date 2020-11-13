Лукашенко об отчисленных студентах: ну, выкинули мы этих 300 человек

Студентов, отчисленных за участие в акциях протеста, будут принимать обратно, но только «под гарантии».

Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с представителями СМИ 13 ноября, передает пресс-служба главы государства.

По словам президента, родители отчисленных завалили его письмами с просьбой восстановить в вузах детей.

Эти родители пишут, что «всегда были за него и голосовали», и даже за него «будут воевать».

«Как мы ни пытались ее перевоспитывать, «забили» ей голову, так случилось, отчислили... Пожалуйста, если это возможно, верните нашу дочь в университет», - передал слова из письма Лукашенко.

Поп его мнению, студенты, уехавшие в другие страны, не будут нужны там.

«Ну выкинули мы этих 300 человек, - сказал Лукашенко. - Я не скажу, что они отмороженные и плохие. И успевают нормально. Некоторые вообще очень способные люди. Ну потеряем их, кому они нужны? Ну поедут они в эту Польшу. Они там не нужны!».

Президент заверил, что по вузам будут сформированы комиссии, которые «соберутся и рассмотрят все эти заявления». Кроме того, по его словам, письма ему пишут и сами студенты, которые осознали свою вину.

По его словам, «во имя спокойствия» власть будет стараться разными методами урегулировать ситуацию. «Возможны разные методы, - сказал он. - Нам не нужна свара в обществе. Во имя спокойствия, чтобы это все не разрасталось, мы будем использовать разные методы, чтобы люди нас поняли, и мы смогли договориться».

Студентов Лукашенко предложил отпускать под гарантию и напомнил, что в парламент по его настоянию внесли законопроект о помиловании под залог и под обязательства.

«У меня есть практика - под гарантию. Мы очень многое делали, и протестунов выпускали под гарантию. И даже сейчас в парламент по моему настоянию внесли законопроект о помиловании под залог, под обязательства, под гарантию», - сказал президент.