Масочный режим ввели в 14 районах Витебской области - а всего их 21

Источник материала: Tut.by

К вечеру 13 ноября стало известно о введении масочного режима еще в четырех районах Витебщины. Теперь этой мерой в регионе охвачены 14 районов из 21, сообщают «Народные новости Витебска».



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Маски в общественных местах теперь должны носить жители Сенненского района — местный райисполком опубликовал решение об этом 13 ноября.

С 13 ноября масочный режим ввели в Дубровенском и Ушачском районах.

С 14 ноября обязательный масочный режим будет действовать и в Россонском районе.

Ранее обязательный масочный режим ввели во всех крупнейших городах области — Витебске, Новополоцке, Орше и Полоцке, а также в 10 из 21 района: Браславском, Верхнедвинском, Глубокском, Городокском, Лиозненском, Миорском, Оршанском, Полоцком, Поставском и Шумилинском.