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Масочный режим ввели в 14 районах Витебской области - а всего их 21
13.11.2020 19:03 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
К вечеру 13 ноября стало известно о введении масочного режима еще в четырех районах Витебщины. Теперь этой мерой в регионе охвачены 14 районов из 21,
Маски в общественных местах теперь должны носить жители Сенненского района — местный райисполком опубликовал решение об этом 13 ноября.
С 13 ноября масочный режим ввели в Дубровенском и Ушачском районах.
С 14 ноября обязательный масочный режим будет действовать и в Россонском районе.
Ранее обязательный масочный режим
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К вечеру 13 ноября стало известно о введении масочного режима еще в четырех районах Витебщины. Теперь этой мерой в регионе охвачены 14 районов из 21.
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