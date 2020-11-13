Депутат рассказала о законопроекте, который предусматривает утрату белорусского гражданства за экстремизм

Источник материала: Tut.by

В закон о гражданстве готовятся изменения: среди прочего планируется норма о лишении гражданства за террористическую, экстремистскую деятельность, а также причинение тяжкого вреда интересам Беларуси. О том, кого может коснуться новая норма, а также о сроках рассмотрения законопроекта TUT.BY рассказала депутат Палаты представителей, член Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и СМИ Мария Василевич.





По словам Марии Василевич, законопроект «Об изменении Закона Республики Беларусь „О гражданстве Республики Беларусь“» будет рассматриваться уже во втором чтении. Норма, предусматривающая утрату белорусского гражданства людьми, участвовавшими в террористической или другой экстремистской деятельности с причинением тяжкого вреда интересам страны, будет распространяться не на всех.

— Норма предусматривает возможность лишения гражданства натурализованных граждан, то есть тех, кто приехал в нашу страну и приобрел белорусское гражданство. Она не коснется тех людей, которые являются гражданами Республики Беларусь по рождению. Если ссылаться на опыт зарубежных стран, данная норма существует в США, Австрии и некоторых других странах. И МВД приняло решение, что целесообразно внедрить ее на территории Республики Беларусь, — рассказала Мария Василевич.

По словам депутата, для каждого подобного случая будет существовать определенная процедура, то есть гражданства не будут лишать автоматически.

— Каждый подобный случай будет рассматриваться органами МВД, в частности Департаментом по гражданству и миграции, а принимать окончательное решение будет президент.

Мария Василевич рассказала, что во втором чтении законопроект будет рассмотрен Палатой представителей до конца декабря нынешнего года, а затем, в случае его одобрения, уйдет на утверждение в Совет Республики.

Проект изменений законодательства о гражданстве был анонсирован еще в апреле. Среди новшеств значилось сокращение периода непрерывного проживания на территории Беларуси для получения гражданства с семи лет до пяти, льготный порядок получения гражданства для иностранцев, получивших в нашей стране высшее образование и проработавших не менее трех лет, и другие нововведения.