ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Депутат рассказала о законопроекте, который предусматривает утрату белорусского гражданства за экстремизм

13.11.2020 19:03 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В закон о гражданстве готовятся изменения: среди прочего планируется норма о лишении гражданства за террористическую, экстремистскую деятельность, а также причинение тяжкого вреда интересам Беларуси. О том, кого может коснуться новая норма, а также о сроках рассмотрения законопроекта TUT.BY рассказала депутат Палаты представителей, член Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и СМИ Мария Василевич.


По словам Марии Василевич, законопроект «Об изменении Закона Республики Беларусь „О гражданстве Республики Беларусь“» будет рассматриваться уже во втором чтении. Норма, предусматривающая утрату белорусского гражданства людьми, участвовавшими в террористической или другой экстремистской деятельности с причинением тяжкого вреда интересам страны, будет распространяться не на всех.

— Норма предусматривает возможность лишения гражданства натурализованных граждан, то есть тех, кто приехал в нашу страну и приобрел белорусское гражданство. Она не коснется тех людей, которые являются гражданами Республики Беларусь по рождению. Если ссылаться на опыт зарубежных стран, данная норма существует в США, Австрии и некоторых других странах. И МВД приняло решение, что целесообразно внедрить ее на территории Республики Беларусь, — рассказала Мария Василевич.

По словам депутата, для каждого подобного случая будет существовать определенная процедура, то есть гражданства не будут лишать автоматически.

— Каждый подобный случай будет рассматриваться органами МВД, в частности Департаментом по гражданству и миграции, а принимать окончательное решение будет президент.

Мария Василевич рассказала, что во втором чтении законопроект будет рассмотрен Палатой представителей до конца декабря нынешнего года, а затем, в случае его одобрения, уйдет на утверждение в Совет Республики.

Проект изменений законодательства о гражданстве был анонсирован еще в апреле. Среди новшеств значилось сокращение периода непрерывного проживания на территории Беларуси для получения гражданства с семи лет до пяти, льготный порядок получения гражданства для иностранцев, получивших в нашей стране высшее образование и проработавших не менее трех лет, и другие нововведения.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В новом законопроекте о гражданстве среди прочего есть норма о лишении гражданства за террористическую, экстремистскую деятельность, а также причинение тяжкого...
 
Новости дня
Новости общества
 
Лукашенко об отчисленных студентах: ну, выкинули мы этих 300 человек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

12.11.2020
Mir24.TV Belarus
13.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика