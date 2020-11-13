Экс-омоновцу грозит пять лет по обвинению в избиении сотрудника милиции на акции 10 августа

Источник материала: Tut.by

Прокурор затребовала 5 лет колонии общего режима для индивидуального предпринимателя из Могилева Владимира Шустова, в прошлом командира подразделения ОМОН и сотрудника службы охраны президента. Шустова обвиняют в умышленном применении насилия в отношении милиционера во время разгона людей 10 августа в центре Могилева. Подсудимый отрицает свою вину, пишет 6tv.by.



Фото: 6tv.by

Как утверждает Шустов, вечером 10 августа 2020 года он вместе со взрослым сыном поехал в центр города, чтобы выпить пива. В это время у площади Звезд рядом с кинотеатром «Родина» экипированные в бронежилеты, шлемы и прочую амуницию сотрудники милиции разгоняли находившихся там людей.

Один из них схватил сзади за горло ни в чем не повинного, по мнению Шустова, парня и стал душить. Это возмутило бывшего омоновца, увидевшего, как милиционеры избивают и задерживают мирных граждан. По его словам, он не нападал ни на кого, но при этом получил дубинкой по голове. Оступившись и падая вперед, он коснулся головой туловища ставшего впоследствии потерпевшим участкового инспектора милиции Александра Шмаенкова, а затем, пытаясь удержаться, ухватился за его ноги. Из-за этого милиционер упал на ягодицы.

По словам же Шмаенкова, он говорил Шустову и другим гражданам покинуть площадь Звезд, при этом он никого не бил. В свою очередь Шустов якобы неожиданно ударил его головой в бронежилет, а потом захватил руками ноги.

Бывшего омоновца и его сына задержали и осудили за участие в несанкционированной акции — дали административный арест. Владимир Шустов затем стал фигурантом уголовного дела за насилие либо угрозу применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел.

Как отмечалось на суде, у обвиняемого в городской больнице скорой медпомощи 10 августа было диагностировано сотрясение головного мозга и он написал заявление об избиении. Результаты проверки по заявлению до сих пор ни ему, ни его адвокату не известны. Шмаенков же написал о том, что в отношении него было применено насилие, лишь в ночь с 11 на 12 августа. При этом о каких-либо телесных повреждениях у участкового милиционера речи не идет.

На суде была просмотрена видеозапись, которая, как утверждают подсудимый и его адвокат, никак не соответствует описанию и инкриминируемому деянию. Судья Елена Литвина 13 ноября отклонила все ходатайства Шустова, по которым, по его словам, можно сделать вывод о его невиновности.

В прениях прокурор заявила, что считает вину подсудимого в применении насилия к Шмаенкову как к представителю власти доказанной, и просила назначить Шустову пять лет колонии общего режима. Адвокат сказал, что вина его подзащитного не доказана, и просил по этой причине вынести оправдательный приговор.

В своем последнем слове бывший омоновец попросил прощения у своей жены, которая вместе с сыном присутствовала в зале суда. Обращаясь к потерпевшему он сказал: «Вам дали команду, и вы ее выполнили. И плохо выполнили. Вы нарушили закон. Я закон не нарушал. Я невиновен. У меня все».

Вынесение приговора намечено на 17 ноября.

Как рассказала журналистам жена Шустова Инна Малахова, муж служил командиром одного из подразделений ОМОНа. В конце 90-годов входил в Службу охраны президента. Уволился в запас около 20 лет назад.