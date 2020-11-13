ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Назвали Романом. В Минске котенок выпал прямо под колеса автомобилей - вот что было дальше

13.11.2020 20:25 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Сегодня в Минске люди из цепи памяти возле станции метро «Восток» спасли котенка. Он внезапно выпал из проезжающей машины и оказался на оживленном проспекте. Этот момент попал на видео и захватывает дух. История закончилась хорошо.

Похоже, котенок выпал из автомобиля, который ехал по проспекту около 12 часов дня. Возможно, он грелся под теплым капотом машины. Котенок оказался прямо на проезжей части с оживленным движением, но его спасли люди из цепи солидарности в память о погибшем 12 ноября Романе Бондаренко.

— Гэта было якраз, а 12-й гадзіне, калі пачалася жалоба. Хвілін пяць-сем мы прастаялі, і раптам нешта пачало кувыркацца па дарозе. Паток быў вельмі хуткі, і было незразумела, як яго спыніць. Але была думка: гэта ж беларусы, яны спыняцца, — рассказывает минчанка Полина, бывшая сотрудница Купаловского театра.


Фото: предоставлено минчанкой Полиной

Девушка и другие люди привлекли внимание водителей, выбежали на дорогу. Одна из машин остановилась, котенок оказался под ней.

— Абсалютна цэлы, ніякіх пашкоджанняў няма! Калёсы яго не зачапілі. Паеў, адагрэўся.

Полина забрала котенка и назвала Романом.

Минчанка хотела бы оставить найденыша в своем доме, но пока не уверена, что получится: заметила у себя проявления аллергии. Говорит, возможно, придется подыскать ему надежного хозяина.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня в Минске люди из цепи памяти возле станции метро «Восток» спасли котенка. Он внезапно выпал из проезжающей машины и оказался на оживленном проспекте. Этот...
 
Новости дня
Новости общества
 
Масочный режим ввели в 14 районах Витебской области - а всего их 21
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

12.11.2020
Mir24.TV Belarus
13.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика