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Лукашенко о погибшем Романе Бондаренко: «В нетрезвом состоянии. Это признано»
14.11.2020 07:03 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Александр Лукашенко сказал, что смерть Романа Бондаренко взята под его личный контроль. По словам президента, в СК ему доложили, что Бондаренко был пьяным во время драки, и его, «естественно, взяли и повезли в этот отдел».
Об этом заявил президент на встрече с представителями СМИ 13 ноября,
На встрече присутствовали белорусский телеканал ОНТ, российские «Первый канал» и ВГТРК, украинский канал «112 Украина», а также казахское информагентство «Хабар».
Первый заместитель председателя правления ОНТ Дмитрий Бочков выразил свою точку зрения на ситуацию: «эта смерть становится чем-то большим, публичным», «это новый вариант сакральной жертвы».
«И это страшно, потому что тема насилия, которую вкинули в пространство, снова и снова на нее наступают, она болезненная для всех, потому что никто никогда не будет за насилие. Она рискует с новой силой оказаться в нашем пространстве», - сказал Бочков.
По словам Лукашенко, ему доложили, что в одном из дворов завязалась серьезная драка.
«И кто-то (это ж в милиции все есть) из протестующих позвонил "карателям" в милицию. Выехал усиленный наряд милиции. Когда они подъехали, как обычно, все разбежались. А этот то ли травмирован был, то ли что… В нетрезвом состоянии. Это признано. Заключение сегодня представил Следственный комитет. Они выложили это все. Он был пьяным. Конечно, его взяли и повезли в этот отдел. Ему стало плохо по дороге, как мне доложили. Они вызвали скорую помощь и отправили его в больницу», - сообщил Лукашенко.
Президент сказал, что соболезнует родителям Бондаренко, и сам он позвонил генпрокурору и поручил взять «под серьезнейший контроль это уголовное дело или какое там у них расследование».
«Все, берем под контроль, начинаем расследовать», - заявил он.
История вопроса
В Следственном комитете заявили, что погибший Роман Бондаренко прибыл к медикам «с телесными повреждениями и признаками алкогольного опьянения». Врачи больницы скорой помощи
«У Романа было ноль промилле алкоголя, вообще ничего не нашли», - сказал TUT.BY один из врачей БСМП. Есть неопровержимые доказательства его слов - в заключении написано, что в крови погибшего - 0 промилле этила в крови.
31-летний
Очевидцы говорят, что Романа с силой оттолкнули, он ударился головой. Потом парня увезли на микроавтобусе, а через полтора часа избитого доставили в больницу скорой медицинской помощи с отеком мозга.
Врачи провели операцию, молодой человек находился в критическом состоянии до вечера четверга. Вечером, не приходя в сознание, он умер.
Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс шокирован происходящим в Беларуси и
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Александр Лукашенко сказал, что смерть Романа Бондаренко взята под его личный контроль. По словам президента, в СК ему доложили, что Бондаренко был пьяным во время...
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