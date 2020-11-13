Лукашенко о погибшем Романе Бондаренко: «В нетрезвом состоянии. Это признано»

Александр Лукашенко сказал, что смерть Романа Бондаренко взята под его личный контроль. По словам президента, в СК ему доложили, что Бондаренко был пьяным во время драки, и его, «естественно, взяли и повезли в этот отдел».

Об этом заявил президент на встрече с представителями СМИ 13 ноября, информирует его пресс-служба.

На встрече присутствовали белорусский телеканал ОНТ, российские «Первый канал» и ВГТРК, украинский канал «112 Украина», а также казахское информагентство «Хабар».

Первый заместитель председателя правления ОНТ Дмитрий Бочков выразил свою точку зрения на ситуацию: «эта смерть становится чем-то большим, публичным», «это новый вариант сакральной жертвы».

«И это страшно, потому что тема насилия, которую вкинули в пространство, снова и снова на нее наступают, она болезненная для всех, потому что никто никогда не будет за насилие. Она рискует с новой силой оказаться в нашем пространстве», - сказал Бочков.

По словам Лукашенко, ему доложили, что в одном из дворов завязалась серьезная драка.

«И кто-то (это ж в милиции все есть) из протестующих позвонил "карателям" в милицию. Выехал усиленный наряд милиции. Когда они подъехали, как обычно, все разбежались. А этот то ли травмирован был, то ли что… В нетрезвом состоянии. Это признано. Заключение сегодня представил Следственный комитет. Они выложили это все. Он был пьяным. Конечно, его взяли и повезли в этот отдел. Ему стало плохо по дороге, как мне доложили. Они вызвали скорую помощь и отправили его в больницу», - сообщил Лукашенко.

Президент сказал, что соболезнует родителям Бондаренко, и сам он позвонил генпрокурору и поручил взять «под серьезнейший контроль это уголовное дело или какое там у них расследование».

«Все, берем под контроль, начинаем расследовать», - заявил он.

История вопроса

В Следственном комитете заявили, что погибший Роман Бондаренко прибыл к медикам «с телесными повреждениями и признаками алкогольного опьянения». Врачи больницы скорой помощи опровергли заявление СК.

«У Романа было ноль промилле алкоголя, вообще ничего не нашли», - сказал TUT.BY один из врачей БСМП. Есть неопровержимые доказательства его слов - в заключении написано, что в крови погибшего - 0 промилле этила в крови.

31-летний Роман Бондаренко вечером 11 ноября вышел во «двор перемен», когда туда приехали на бусе неизвестные в масках. Они начали снимать с забора бело-красно-белые ленточки. Завязалась потасовка.

Очевидцы говорят, что Романа с силой оттолкнули, он ударился головой. Потом парня увезли на микроавтобусе, а через полтора часа избитого доставили в больницу скорой медицинской помощи с отеком мозга.

Врачи провели операцию, молодой человек находился в критическом состоянии до вечера четверга. Вечером, не приходя в сознание, он умер.