|
Лукашенко об отчисленных студентах: ну, выкинули мы этих 300 человек
14.11.2020 07:03 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Студентов, отчисленных за участие в акциях протеста, будут принимать обратно, но только «под гарантии».
Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с представителями СМИ 13 ноября,
По словам президента, родители отчисленных завалили его письмами с просьбой восстановить в вузах детей.
Эти родители пишут, что «всегда были за него и голосовали», и даже за него «будут воевать».
«Как мы ни пытались ее перевоспитывать, «забили» ей голову, так случилось, отчислили... Пожалуйста, если это возможно, верните нашу дочь в университет», - передал слова из письма Лукашенко.
Поп его мнению, студенты, уехавшие в другие страны, не будут нужны там.
«Ну выкинули мы этих 300 человек, - сказал Лукашенко. - Я не скажу, что они отмороженные и плохие. И успевают нормально. Некоторые вообще очень способные люди. Ну потеряем их, кому они нужны? Ну поедут они в эту Польшу. Они там не нужны!».
Президент заверил, что по вузам будут сформированы комиссии, которые «соберутся и рассмотрят все эти заявления». Кроме того, по его словам, письма ему пишут и сами студенты, которые осознали свою вину.
По его словам, «во имя спокойствия» власть будет стараться разными методами урегулировать ситуацию. «Возможны разные методы, - сказал он. - Нам не нужна свара в обществе. Во имя спокойствия, чтобы это все не разрасталось, мы будем использовать разные методы, чтобы люди нас поняли, и мы смогли договориться».
Студентов Лукашенко предложил отпускать под гарантию и напомнил, что в парламент по его настоянию внесли законопроект о помиловании под залог и под обязательства.
«У меня есть практика - под гарантию. Мы очень многое делали, и протестунов выпускали под гарантию. И даже сейчас в парламент по моему настоянию внесли законопроект о помиловании под залог, под обязательства, под гарантию», - сказал президент.
О бастующих студентах в Беларуси
В Беларуси после президентских выборов не прекращаются акции протеста. В стране
После этого на совещании Александр Лукашенко
В главных вузах страны
29 октября на совещании Лукашенко заявил, что в стране будут незаконны дипломы, полученные за границей.
12 ноября председатель совета, глава совета директоров и основной акционер «Уралхима» Дмитрий Мазепинто
Ранее руководитель Всероссийского студенческого союза Олег Цапко
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Студентов, отчисленных за участие в акциях протеста, будут принимать обратно, но только «под гарантии».
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)