Медика задержали во время визита к 73-летней пациентке. Та тоже пошла в милицию, чтобы просить за своего врача

Источник материала: Tut.by

Врача минской Центральной районной больницы Екатерину Вилюгу задержали во время визита к пациенту. Об этом сообщил телеграм-канал «Белые халаты».



Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

Медика задержали в квартире пациента во время выполнения служебных обязанностей и доставили в Боровлянский отдел милиции.

— Ребят, со мной все хорошо. Мне дали административку в виде предупреждения. Да, действительно, забрали с визита на дому у пациентки с болями в грудной клетке. Когда пациентка, 73 года, узнала, что за мной приехала милиция, пошла со мной и просила, чтобы меня не забирали, — написала позже в Twitter Екатерина Вилюга.

Она уточнила, что предупреждение было вынесено по статье 23.34 КоАП (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий). А из-за того что ее задержала милиция, врач не смогла обойти всех пациентов, которым была необходима ее помощь.

Накануне, напомним, на рабочем месте в клинике «Новое зрение» был задержан врач-анестезиолог Дмитрий Ковко. Ночь он провел в ЦИП на Окрестина. В пятницу Дмитрия освободили, а дело отправили на доработку. Протокол также составлен по статье 23.34 КоАП.