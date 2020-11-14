ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Медика задержали во время визита к 73-летней пациентке. Та тоже пошла в милицию, чтобы просить за своего врача

14.11.2020 06:11 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Врача минской Центральной районной больницы Екатерину Вилюгу задержали во время визита к пациенту. Об этом сообщил телеграм-канал «Белые халаты».


Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

Медика задержали в квартире пациента во время выполнения служебных обязанностей и доставили в Боровлянский отдел милиции.

— Ребят, со мной все хорошо. Мне дали административку в виде предупреждения. Да, действительно, забрали с визита на дому у пациентки с болями в грудной клетке. Когда пациентка, 73 года, узнала, что за мной приехала милиция, пошла со мной и просила, чтобы меня не забирали, — написала позже в Twitter Екатерина Вилюга.

Она уточнила, что предупреждение было вынесено по статье 23.34 КоАП (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий). А из-за того что ее задержала милиция, врач не смогла обойти всех пациентов, которым была необходима ее помощь.

Накануне, напомним, на рабочем месте в клинике «Новое зрение» был задержан врач-анестезиолог Дмитрий Ковко. Ночь он провел в ЦИП на Окрестина. В пятницу Дмитрия освободили, а дело отправили на доработку. Протокол также составлен по статье 23.34 КоАП.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Предупреждение было вынесено по статье 23.34 КоАП (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий). А из-за того что ее задержала милиция, врач не...
 
Новости дня
Новости общества
 
Экс-омоновцу грозит пять лет по обвинению в избиении сотрудника милиции на акции 10 августа
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

13.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика