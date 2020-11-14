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Медика задержали во время визита к 73-летней пациентке. Та тоже пошла в милицию, чтобы просить за своего врача
14.11.2020 06:11 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Врача минской Центральной районной больницы Екатерину Вилюгу задержали во время визита к пациенту. Об этом сообщил телеграм-канал «Белые халаты».
Медика задержали в квартире пациента во время выполнения служебных обязанностей и доставили в Боровлянский отдел милиции.
— Ребят, со мной все хорошо. Мне дали административку в виде предупреждения. Да, действительно, забрали с визита на дому у пациентки с болями в грудной клетке. Когда пациентка, 73 года, узнала, что за мной приехала милиция, пошла со мной и просила, чтобы меня не забирали, —
Она уточнила, что предупреждение было вынесено по статье 23.34 КоАП (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий). А из-за того что ее задержала милиция, врач не смогла обойти всех пациентов, которым была необходима ее помощь.
Накануне, напомним, на рабочем месте в клинике «Новое зрение»
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Медика задержали во время визита к 73-летней пациентке. Та тоже пошла в милицию, чтобы просить за своего врача
Предупреждение было вынесено по статье 23.34 КоАП (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий). А из-за того что ее задержала милиция, врач не...
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