ООН: власти Беларуси должны расследовать убийства и пытки

Верховный комиссар ООН по правам человека Руперт Колвилл призвал Минск расследовать смерть Романа Бондаренко и сообщения о пытках. В ООН подчеркнули, что до сих пор не имеют никакой информации о расследовании преступлений против человечности, которые происходили в Беларуси в первые дни после выборов.

Как говорится в опубликованном 13 ноября заявлении пресс-секретаря верховного комиссара ООН по правам человека Руперта Колвилла, белорусским властям напомнили о полном запрете пыток и необходимости тщательного, независимого и беспристрастного расследования всех заявлений о нарушении прав человека. Ранее этого требовали и в Совете Европы.

«В августе мы выразили озабоченность по поводу того, что, по всей видимости, не было предпринято никаких действий по расследованию таких сообщений и привлечению виновных к ответственности. Последние события только усиливают ощущение, что повсеместные нарушения прав человека, беспрепятственно происходящие во время акций протеста и в местах содержания под стражей, остаются безнаказанными», - говорится в заявлении.

Там также отмечается, что се задержанные за выражение своего несогласия или участие в протестах, забастовках и других мирных акциях должны быть немедленно освобождены, а обвинения против них сняты. Кроме того, в ООН требуют, чтобы было расследовано убийство Романа Бондаренко.

«Мы призываем белорусские власти провести тщательное, прозрачное и независимое расследование этого инцидента и открыто представить его результаты. Если действительно было совершено преступление, виновный в смерти Романа Бондаренко должен быть привлечен к ответственности», - сказано в документе. Там подчеркивается, что в ООН глубоко обеспокоены тем, как власти Беларуси используют госаппарат для нарушения прав человека, а также осуждают давление на студентов, журналистов и медиков.