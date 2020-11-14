ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ООН: власти Беларуси должны расследовать убийства и пытки

14.11.2020 07:03 — Новости Общества | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Верховный комиссар ООН по правам человека Руперт Колвилл призвал Минск расследовать смерть Романа Бондаренко и сообщения о пытках. В ООН подчеркнули, что до сих пор не имеют никакой информации о расследовании преступлений против человечности, которые происходили в Беларуси в первые дни после выборов.

Как говорится в опубликованном 13 ноября заявлении пресс-секретаря верховного комиссара ООН по правам человека Руперта Колвилла, белорусским властям напомнили о полном запрете пыток и необходимости тщательного, независимого и беспристрастного расследования всех заявлений о нарушении прав человека. Ранее этого требовали и в Совете Европы.

«В августе мы выразили озабоченность по поводу того, что, по всей видимости, не было предпринято никаких действий по расследованию таких сообщений и привлечению виновных к ответственности.  Последние события только усиливают ощущение, что повсеместные нарушения прав человека, беспрепятственно происходящие во время акций протеста и в местах содержания под стражей, остаются безнаказанными», - говорится в заявлении.

Там также отмечается, что се задержанные за выражение своего несогласия или участие в протестах, забастовках и других мирных акциях должны быть немедленно освобождены, а обвинения против них сняты. Кроме того, в ООН требуют, чтобы было расследовано убийство Романа Бондаренко.

«Мы призываем белорусские власти провести тщательное, прозрачное и независимое расследование этого инцидента и открыто представить его результаты. Если действительно было совершено преступление, виновный в смерти Романа Бондаренко должен быть привлечен к ответственности», - сказано в документе. Там подчеркивается, что в ООН глубоко обеспокоены тем, как власти Беларуси используют госаппарат для нарушения прав человека, а также осуждают давление на студентов, журналистов и медиков.

Напомним, 31-летний Роман Бондаренко вечером 11 ноября вышел во «двор перемен», когда туда приехали на бусе неизвестные в масках. Они начали снимать с забора бело-красно-белые ленточки. Завязалась потасовка. Очевидцы говорят, что Романа с силой оттолкнули, он ударился головой. Потом парня увезли на микроавтобусе, а через полтора часа избитого доставили в больницу скорой медицинской помощи с отеком мозга. Вечером 12 ноября он умер.

 

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Верховный комиссар ООН по правам человека Руперт Колвилл призвал Минск расследовать смерть Романа Бондаренко и сообщения о пытках.
 
Новости дня
Новости общества
 
Медика задержали во время визита к 73-летней пациентке. Та тоже пошла в милицию, чтобы просить за своего врача
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

13.11.2020
Mir24.TV Belarus
14.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика