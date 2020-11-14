Отмена смертной казни, выборность мэров. Что предлагали на Гродненщине по изменениям в Конституцию

Источник материала: Tut.by

В Гродно подвели работу «диалоговых площадок» по реформированию конституции. По информации госгазеты «Гродненская правда», всего в рамках дискуссий с начала октября поступили 62 предложения. Все они «обработаны, проанализированы и фактически готовы к представлению на Всебелорусском собрании». А вот какие конкретно были предложения по Гродненщине, TUT.BY рассказали активисты — и прислали список инициатив.



Так выглядело подведение итогов «диалоговых площадок» в Гродненской области. Фото: grodnonews.by

В итоговом заседании участвовали председатель облисполкома Владимир Караник, помощник Александра Лукашенко, инспектор по Гродненской области Юрий Караев, проректор ГрГУ, член Совета Республики Национального собрания Олег Романов, председатель областного Совета депутатов Игорь Жук и другие.

По информации государственного издания, на Гродненщине поступило 24 предложения в сфере государственной молодежной политики, более 10 — в социальной сфере, 10 — в сфере конституционного реформирования и партийного строительства, 9 инициатив касались повышения роли местного управления и самоуправления. Были вопросы, которые затрагивали бизнес и экономику.

С начала октября в регионе, по информации от властей, состоялось девять встреч с участием руководителей области, депутатов, предпринимателей, представителей общественных организаций, студентами и молодежью.

Какие конкретно были предложения по Гродненщине, TUT.BY рассказали активисты — и прислали список инициатив (документ есть в редакции. — Прим. TUT.BY). Не все из этого было отобрано.

Так, например в блоке «А» — «Государственная молодежная политика» — предлагали:

создать комитет по делам молодежи,

изменить возрастные рамки самого понятия молодежь,

рассмотреть возможность предоставления льгот при поступлении в вузы после службы в армии,

создать платформу для краудфандинга и государственной грантовой системы,

ввести в старших классах уроки по финансовой грамотности,

рассмотреть возможность поддержки одаренных учащихся и студентов через специальные фонды по представлению БРСМ,

помогать молодым предпринимателям.

Также предлагали расширить использование госсимволики и обязать все сайты и блоги зарегистрироваться. А еще хотели создать молодежные телеканал и портал в интернете и не продавать алкоголь до 21 года.

В блоке «В» — «Повышение роли местного управления и самоуправления с проекцией на развитие регионов» — предлагали внести в Конституцию статью о статусе Всебелорусского народного собрания.

Общие предложения о перераспределении конституционных полномочий президента, парламента и местных властей на Гродненщине поддерживают, но предлагают разработать механизм выборов руководителей местных органов власти, а срок полномочий всех избираемых органов установить в пять лет.

Также были предложения по местному самоуправлению. Здесь предлагали сформировать бюджет гражданского участия, создать фонд поддержки местных инициатив, перераспределить налоги в пользу местных бюджетов.

В блок «С» «Здравоохранение» было много предложений. Например,

предоставлять льготы пациенту, если он ведет здоровый образ жизни,

при выписке вместе с эпикризами выдавать калькуляцию за лечение (с итоговой нулевой строкой). Для чего? «В целях психологического воздействия и информирования пациентов о затратах государства на его лечение»;

разработать базовый пакет (набор) медицинской помощи, гарантированный государством, и дополнительный набор (высокотехнологичные операции, дорогостоящие лекарственные медицинские препараты), которые будут предоставлять через систему добровольных платежей (на примере транспортного сбора).

В блоке «D» «Конституционное реформирование и партийное строительство» речь шла о перераспределении конституционных полномочий президента, правительства, парламента и местных органов власти.

Например, было предложение, чтобы парламент, а не президент, назначал выборы, членов ЦИК, судей и генпрокурора, а также уполномоченного по правам человека, если такую должность введут. Ввести ее, кстати, тоже предлагали.

Как это могло бы работать?

Президент обладает исполнительной властью и является главой государства, верховным главнокомандующим, заключает международные договоры.

Президент формирует правительство, предлагает кандидатуру премьер-министра, парламент утверждает, после утверждения президент назначает премьер-министра.

Члены правительства назначаются президентом с согласия парламента.

У президента сохраняется право отлагательного вето, которое может быть преодолено квалифицированным большинством голосов депутатов.

По поводу сроков полномочий избираемых органов поступило два предложения:

унифицировать сроки полномочий избираемых государственных органов и установить их в 5 лет,

оставить разные сроки у президента и парламента — чтобы выборы не пересекались

Также поступили предложения по совершенствование местного управления и самоуправления. Например — упразднить сельские, поселковые и городские районные Советы депутатов.

Еще были предложения перейти с мажоритарной на пропорциональную или смешанную избирательную систему, а также ввести единый день голосования для экономии бюджета.

После обсуждения этого вопроса участники пришли к выводу, что в современных условиях введение смешанной системы нецелесообразно, «потому что нет активных и авторитетных партий». Кстати, предлагали и внести изменения в закон о политических партиях и сократить количество учредителей — с нынешней тысячи до 500−700.

В случае введения смешанной системы избрание половины депутатов Парламента должно осуществляться по одномандатным округам, а второй половины — по партийным спискам.

Также предлагали отменить смертную казнь и закрепить возможность заключения под стражу только на основании решения суда.

Еще были идеи ввести институт конституционной жалобы и сократить функции Комитета госконтроля.

В блоке «Е» — «Образование, спорт, культура, экология» — звучали совершенно конкретные дополнения. Например, внести изменения в статью 32 Конституции Республики Беларусь 1994 года, и после слов «Родители или лица, их заменяющие, имеют право и обязаны воспитывать детей, заботиться об их здоровье, развитии…» дополнить словами «…обязаны обеспечить получение образования»; после слов «Родители или лица, их заменяющие, имеют право и обязаны воспитывать детей, заботиться об их…» дополнить словами «физическом и психическом…».

Слова «Ребенок не должен подвергаться жестокому обращению или унижению, привлекаться к работам, которые могут нанести вред его физическому, умственному или нравственному развитию» из части 3 выделить в отдельную часть.

В части 4 после слов «Дети могут быть отделены от своей семьи против воли родителей и других лиц, их заменяющих, только на основании решения …» дополнить словами «органами, уполномоченными на принятие таких решений,…».

Дополнить часть 4 формулировкой «Заботу о детях, отделенных от своей семьи против воли родителей и других лиц, их заменяющих, берет на себя государство».

Были вопросы, которые касались обучения в вузах. Например, те студенты, аспиранты и докторанты, которые уходят из вузов по собственному желанию или отчисляются за неуспеваемость или непосещение занятий, должны возмещать затраты на обучение, если они учились на бюджете.

Предлагали разработать или закупить единую республиканскую платформу для дистанционного обучения в вузах.

По поводу культуры было всего несколько предложений. Например, закрепить на законодательном уровне поддержку любительских художественных коллективов, разрешить центрам ремесел продавать сувенирную продукцию, а экскурсоводов и гидов-переводчиков аттестовывать в облисполкомах.

И про спорт.

Например, предлагалось упразднить уроки физкультуры в школах, а вместо этого ввести обязательное посещение одной из спортивных секций, и сократить количество профессиональных клубов (команд) по игровым видам спорта, участвующих в белорусских чемпионатах, но расширить количество любительских лиг.