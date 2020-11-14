Лукашенко заявил, что эти «хождения полутора тысяч протестунов» не закончатся никогда - им же платят

Источник материала: Tut.by

Политического кризиса в стране нет. Протестные акции немногочисленны и на них продолжает выходить тысяча «протестунов», потому что им за это платят. Об этом заявил Александр Лукашенко, общаясь 13 ноября с журналистами из постсоветских стран.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Какой политический кризис? У нас что, органов власти каких-то нет? — возмутился Лукашенко, отвечая на вопрос о том, когда в Беларуси, на его взгляд, закончится политический кризис.

Он отметил, что если имеются в виду те «полторы тысячи» «протестунов», «боевиков», которых разгоняет милиция, то эти хождения «не прекратятся никогда», потому что этим людям платят.

— Они спят и видят дотерпеть, довести людей до весны. Вот, погода изменится… Возьмите, посмотрите, как это все финансируется. Они уже на карточку начали перечислять нашим протестунам, боевикам деньги. Мы взяли это под контроль — взвыли. Ну вы финансируете, фонды эти с Литвы, Польши, как обычно, с Украины, не знаю, там есть или нет. Они уже перебрасывают им деньги напрямую.

По его словам, «поэтому вот это тлеющее будет продолжаться».

— Это боевики, они никогда не отступятся, это их шанс. А платить полутора тысячам не проблема, — заявил Лукашенко.