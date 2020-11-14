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СК возбудил уголовное дело на пожилую женщину, оставившую надписи маркером на стенах после задержания сына

14.11.2020 11:59 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

8 ноября в Лиде 68-летняя женщина маркером написала оскорбления на принадлежащем отделению железной дороги здании (судя по фото милиции — и заборе). СК возбудил в отношении нее уголовное дело.




Пенсионерку установили, изучив записи с камер видеонаблюдения, сообщает МВД.

Женщина рассказала, что надписи на стенах оставила из-за того, что в октябре ее сына задержали во время протеста — «на ее глазах, а он даже не участвовал». Поэтому, мол, разозлилась, посчитала, что «во всем виноват Лукашенко [правда, фамилию Лукашенко в милицейском ролике почему-то «затерли"], что он дал такое указание».

 
 
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