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Что происходит в стране в субботу, 14 ноября

14.11.2020 11:59 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске в ночь на субботу выпал первый снег. Траурная вахта на «Площади перемен», несмотря на непогоду, простояла всю ночь, и люди продолжают прибывать во двор на Червякова, где был задержан Роман Бондаренко. Что еще будет происходить в стране 14 ноября, расскажем в этом онлайне.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске в ночь на субботу выпал первый снег. Траурная вахта на «Площади перемен», несмотря на непогоду, простояла всю ночь, и люди продолжают прибывать во двор на...
 
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