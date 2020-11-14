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Что происходит в стране в субботу, 14 ноября
14.11.2020 11:59 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске в ночь на субботу выпал первый снег. Траурная вахта на «Площади перемен», несмотря на непогоду, простояла всю ночь, и люди продолжают прибывать во двор на Червякова, где был задержан Роман Бондаренко. Что еще будет происходить в стране 14 ноября, расскажем в этом онлайне.
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В Минске в ночь на субботу выпал первый снег. Траурная вахта на «Площади перемен», несмотря на непогоду, простояла всю ночь, и люди продолжают прибывать во двор на...
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