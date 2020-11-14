Что происходит в стране в субботу, 14 ноября

Источник материала: Tut.by

В Минске в ночь на субботу выпал первый снег. Траурная вахта на «Площади перемен», несмотря на непогоду, простояла всю ночь, и люди продолжают прибывать во двор на Червякова, где был задержан Роман Бондаренко. Что еще будет происходить в стране 14 ноября, расскажем в этом онлайне.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY