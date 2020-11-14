17-летние студентки БГЭУ, задержанные в цепи солидарности, рассказали, как с ними обращались силовики

Источник материала: Tut.by

17-летние Анастасия Глушень и Елена Яшкина учатся на первом курсе факультета международных экономических отношений БГЭУ. 10 ноября девушки вышли в цепь солидарности с задержанными и отчисленными учащимися. В тот день силовики задержали шесть студенток. Четырех из них наказали 15-дневным арестом. Настя и Лена — несовершеннолетние, их отпустили. Девушки рассказали «Белсату» об унижениях и оскорблениях со стороны людей в масках.



Фото носит иллюстративный характер. Марш студентов БГЭУ, 28 сентября 2020 года. читатель TUT.BY

10 ноября на акцию солидарности вышла небольшая группа студенток БГЭУ. Девушки держали бело-красно-белые флаги и несколько плакатов, в том числе с надписью «Ребята, мы вместе». Никаких лозунгов, говорят, не выкрикивали, проезжающие мимо автомобили сигналили в знак поддержания. Молчаливый протест проходил в перерыве между занятиями на автобусной остановке напротив главного корпуса университета. Несмотря на то, что студенты проводили акцию вне территории БГЭУ, охрана вуза по приказу администрации, рассказывают девушки, вызвала милицию.

Акция длилась не более пяти минут. На остановку, где собрались студентки, приехал бус с силовиками. Девушки вспоминают, что мужчины были в гражданской одежде, балаклавах и кепках с красно-зеленым флагом.

Видео: телеграм-канал БГЭУ 97%

«У одной девушки нашли флаг, сильно затянули его вокруг шеи и начали душить»

Люди в черном схватили девушек и поволокли в бус. Анастасию и Елену повалили на землю. Анастасия говорит, что деталей задержания не помнит, так как на короткий срок потеряла сознание. Открыв глаза, девушка увидела, как силовик топчется ногами по ее волосам. Ее схватили и затащили в автобус вместе с тремя девушками, бросили на пол и приказали встать на колени лицом в пол. Позже пересадили на заднее сиденье.

Анастасия говорит, что ее не били, но ей пришлось наблюдать, как издеваются над ее знакомыми.

«Они кричали, что нас надо вы… бать … тогда бы мы не выходили. У одной девушки нашли флаг, сильно затянули его вокруг шеи и начали душить. Другая получила оплеуху за то, что пыталась защищать девушку, которую били по голове. Вообще, били по голове за каждое замечание».

Силовики поехали искать тех, кто убежал. Двух девушек задержали у подземных переходов, где те прятались. Студенток забросили в бус. У всех потребовали отдать телефоны и документы.

«Мой телефон выпал при задержании. Оказалось, его силовики подобрали в траве. Я отказалась назвать пароль, на что мне сказали, что меня пометят краской и отправят в Жодино», — рассказывает Анастасия.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

«Обзывали шлюхами Степана Путило и разукрашенными шкурами»

Больше всего, говорят девушки, досталось Елене, сидевшей за водителем, на сиденье спиной к нему. Ее не только били, таскали за волосы и порвали куртку, но и душили. По словам студентки, после одной из ее просьб не трогать подруг водитель схватил ее сзади и локтем прижал шею к сиденью. Ему помогали как минимум двое сидевших рядом мужчин.

«Я предложила одной девушке пересесть с пола на сиденье, за что меня начали бить по голове. Я сказала, что мне плохо, тогда меня начали душить, вдавливая в сиденье. Один пинал по ногам.

Все время говорили, что поедем в Польшу спариваться с [основателем телеграм-канала, который нельзя называть, Степаном] Путило, обзывали его шлюхами и разукрашенными шкурами. „Змагары …баные, как вы нас затр… ли“, — кричали они. Флаг называли прокладкой», — рассказывает Елена.

Девушка говорит, что начала терять сознание — и один из бойцов все же попросил прекратить ее душить.

«Я не могла вырваться и дышать, они закричали, что я „вы…бываюсь“. Перестали только потому, что сзади один из них крикнул меня отпустить, мол, иначе сейчас убьют. Девушки заступались за меня, им заламывали руки, толкали».

«Вас отпустят, а остальные будут сидеть и страдать»

Девушки говорят, что их обвиняли в подстрекательстве к протестам.

«Они заставляли других сказать, что это мы призывали их выходить на акцию. Мол, признавайтесь, эти малолетние суки вас подговорили, — рассказывает Елена. — Мол, мы знаем, будто нам ничего не будет, поэтому подстрекаем других. Что нас отпустят, а остальные будут сидеть и страдать. Угрожали, что нам закроют выезд за границу, кроме Польши, чтобы мы свалили к Степе Путило».

Студенток привезли в УВД Заводского района и отвели в актовый зал. На беседу к задержанным пришел замначальника милиции общественной безопасности РУВД Сергей Варейко, который подтвердил, что силовиков вызвала администрация БГЭУ.

«Он показывал фото, сделанное с места, откуда обычно за нами наблюдает администрация. Спросил, связывались ли с нами из университета. Сказал, что администрация хочет для нас лучшего, а мы по-скотски себя ведем. Я сказала об избиении, на что он засмеялся и сказал, что на лице нет доказательств.

Нас спрашивали, почему мы выходим. Мы сказали о насилии и фальсификации. Нам ответили, что мы соплячки. Старшим девушкам угрожали отчислением, лишением общежития. Говорили, что они вернутся в свои „ж…пы мира“, что мы никому не нужны и сломали себе жизнь», — рассказывает Елена.

«Мы спросили, почему нас били, если мы не оказывали сопротивления. Он ответил, что милиция имеет право применять физическую силу, а мы сами виноваты. Он также сказал, что если бы его сын вышел на акцию, он бы его тоже бил, потому что это предательство, мы ничего не стоим, мы никто и у нас нет прав», — добавляет Анастасия.



Студенты вышли на акцию солидарности после задержания девушек. Фото: телеграм-канал БГЭУ 97%

15 суток за пять минут на автобусной остановке

Насте и Елене «повезло» — девушек не забрали на Окрестина только потому, что им нет восемнадцати. Остальных отвели на досмотр и забрали в изолятор.

Несовершеннолетних студенток забрали родители и отвезли в больницу на осмотр. Обеим там поставили диагноз: закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга, выдали больничный.

«Врачи нормальные, они понимают, что происходит, и как могут помогают. Врач, который осматривал меня, рассказывал, что к ним постоянно привозят избитых», — говорит Елена. Девушка считает, что еще «легко» отделалась.

Елену и Анастасию задерживали второй раз. Девушки говорят, что им уже звонили из деканата.

«Формальных причин для моего отчисления нет, но могут найти что угодно. В БГЭУ уже отчислили 15 человек. Одни не хотят восстанавливаться, родители других собираются идти в ректорат и обжаловать решения. Студентов отчисляли за прогулы в дни, когда они были на больничном, то есть их не было на акциях протеста», — говорит Анастасия.

Анастасия обратилась к правозащитникам и 13 ноября с родителями подала жалобу в Следственный комитет.

12 и 13 ноября прошли суды над девушками, которых 10 ноября задержали вместе с Анастасией и Еленой. За молчаливую акцию 15 суток получили студентки БГЭУ Арина Бруснигина, Мария Курень, Анастасия Глушень, Екатерина Леонова.

Их отправили отбывать арест в Барановичи.