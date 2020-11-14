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Журналист БелаПАН Павел Добровольский вышел на свободу после 15-суточного ареста

14.11.2020 17:15 — Новости Общества | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 14 ноября. Журналист БелаПАН Павел Добровольский 14 ноября вышел на свободу после 15-суточного ареста. Его Павел отбывал в Барановичах (Брестская область), куда был доставлен из Минска.

Добровольского задержали днем в пятницу, 30 октября. После полудня в редакцию от него поступило сообщение: "Милиция в масках пришла". В это время он находился не в офисе. После этого мобильный телефон Добровольского стал недоступен, на сообщения в мессенджерах он также не отвечал.

На заседании суда Фрунзенского района Минска 2 ноября судья Юлия Близнюк признала Добровольского виновным в участии в несанкционированной акции 18 октября (ч. 1 ст. 23.34 КоАП) и постановила подвергнуть его аресту. Между тем Добровольский был на акции в качестве журналиста и имел при себе удостоверение сотрудника СМИ.

В настоящее время 15-суточный арест за якобы участие в несанкционированной акции отбывает еще один журналист БелаПАН — Ян Авсеюшкин. Он был задержан 8 ноября в Минске во время освещения Марша народовластия. О задержании Ян успел сообщить родным по телефону. На свободу из жодинского изолятора Авсеюшкин должен выйти 23 ноября.


БелаПАН.  

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 14 ноября. Журналист БелаПАН Павел Добровольский 14 ноября вышел на свободу после 15-суточного ареста. Его Павел отбывал в Барановичах (Брестская область), куда...
 
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