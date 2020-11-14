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Стало известно, как пройдет прощание с Арменом Джигарханяном

14.11.2020 17:51 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 ноя – Sputnik. Прощание с Арменом Джигарханяном пройдет в открытом формате с соблюдением мер безопасности, рассказал РИА Новости друг актера Артур Согомонян.

О смерти знаменитого артиста стало известно в субботу, Армен Джигарханян скончался в ночь на 14 ноября на 86-м году жизни. Похороны народного артиста пройдут 17 ноября. 

Тем временем, многие известные люди, друзья и коллеги артиста, высказали сожаления в связи с уходом Армена Джигарханяна и почтили его память. 

На 86 году жизни остановилось сердце удивительного человека, потрясающего актера Армена Борисовича, написала на своей странице в Instagram певица Наташа Королева, артистка разметила в сети совместную фотографию с Арменом Джигарханяном.

"За долгую и непростую жизнь вы нас порадовали гениальными ролями и постановками, ваши герои живут в наших сердцах... Не выдержало сердечко... конечно, оно билось бы дольше, если бы не эти "кровавые" телешоу, которые сильно его подкосили", - написала певица.

 
Теги: Минск
 
 
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Церемония прощания с легендарным актером будет проходить в открытом формате, но со всеми мерами безопасности из-за пандемии коронавируса.
 
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