Мужчина в сером костюме, который напал на Романа на «Площади перемен», очень похож на известного спортсмена

Источник материала: Tut.by

Вечером 11 ноября во «двор перемен» на улице Червякова в Минске приехали люди в масках. Они срезали БЧБ-ленты и закрасили мурал на трансформаторной будке. Позже МВД назовет их «небезразличными гражданами». Местные жители возмутились действиями незваных гостей. Среди них был и 31-летний Роман Бондаренко, который перед выходом на улицу успел отправить сообщение «Я выхожу!». Во дворе он сказал что-то в адрес неизвестных людей в масках — те скрутили его и уволокли в машину. В больницу парня привезли той же ночью с тяжелой травмой головы, в четверг он умер.





Среди компании «небезразличных граждан», которые приехали срезать ленточки, тогда заметили несколько человек, очень похожих на членов команды «срезателей ленточек», которая 18 октября была в столичном ЖК «Мегаполис». Тогда, кстати, среди «гостей» «Мегаполиса» очевидцы приметили мужчину, очень похожего на нынешнего главу Федерации хоккея Беларуси Дмитрия Баскова. И жители «двора перемен» рассказали, что среди «гостей» 11 ноября они также видели мужчину, очень похожего на того, что на этом снимке из «Мегаполиса» находится слева.



Фото предоставлено читателями TUT.BY

Рядом с ним и тогда, и 11 ноября был «неравнодушный гражданин» в сером костюме и стеганой жилетке. И спортсмен, на которого он очень похож, плотно контактирует с Басковым в спортивной и не только жизни.

Именно этот мужчина в сером костюме, судя по видео из «двора перемен», принимал активное участие в нападении на Романа Бондаренко.

Вот, например, на видео слышно: «На землю, бл***!!!» — и автор видео поворачивается на крик. У турника лежит парень весь в черном (капюшон такого же цвета), над ним стоит мужчина в сером костюме и стеганой безрукавке.

Этот человек в сером спортивном костюме и безрукавке очень похож на чемпиона мира по тайскому боксу и кикбоксингу Дмитрия Шакуту. Люди, знакомые с ним по миру единоборств, говорят, что голос на видео, глаза над маской и та часть лица, которую она не скрывает, очень похожи на голос и лицо Шакуты.

Почему так можно предполагать?

Одежда

У Дмитрия Шакуты есть такие же спортивные брюки и байка с такой же эмблемой на рукаве.



На левом рукаве гостя «Мегаполиса» можно заметить узор. Такая же кофта с рисунком на плече была и у человека с «Площади перемен» 11 ноября. Вот два изображения (слева — ЖК «Мегаполис» 18 октября, справа — «Площадь перемен» 11 ноября).



На Дмитрии — фирменный костюм его бойцовского клуба Shock Team. Как говорят близкие к миру единоборств люди, это лимитированная коллекция, доступная в единичных экземплярах. Фото: https://www.instagram.com/zuev0304/



Дмитрий Шакута рядом с экс-министром внутренних дел Игорем Шуневичем (справа). Фото сделано во время мотопробега, взято на Tribuna.com

Обувь

Во время драки с Романом Бондаренко на мужчине в серой спортивной одежде были черные кожаные кроссовки с белой подошвой. Такие же носит (в сочетании, кстати, с такими же брюками) Дмитрий Шакута.





Что нам известно о Дмитрии Шакуте?

Руководит собственным бойцовским клубом Shock Team;

работает инструктором по спецподготовке спецназа в воинской части 3214. Там же служил и погибший Роман Бондаренко. Но, по словам сослуживцев Романа, они никогда не пересекались с Шакутой ни по службе, ни на тренировках в части.

плотно общается с Дмитрием Басковым, играет под его руководством в хоккей в команде «Бастион» (там же играют, например, Виктор Лукашенко, начальник ГАИ Беларуси Дмитрий Корзюк и др.), участвует в провластных автопробегах;



«Два раза в неделю у меня тренировки по хоккею. Друг, который когда-то тренировался у меня в СОБРе, спросил, может ли ко мне один хлопец прийти позаниматься. Да ради Бога, пусть приходит, мне не жалко. Потом он уже сам ко мне подошел и спрашивает: „Ты в хоккей играл когда-нибудь?“ — „В детстве как все бегал с клюшкой, когда-то за ЖЭС играл“. Оказалось, что этот парень — главный тренер молодежного „Динамо“ Дмитрий Басков. Предложил прийти покататься. Я пришел раз, потом второй. Форму выбил через своих — мне же не нужна какая-нибудь навороченная. Потом предложили выступать за команду „Бастион“ — Дима Басков и ее тренирует» — цитата из интервью Шакуты «Трибуне» в 2015 году.

состоит в байкерском клубе Iron Birds Chapter — это международная организация любителей мотоциклов Harley-Davidson из стран бывшего СНГ, куда входят, например, старший сын Александра Лукашенко Виктор, экс-министр внутренних дел Игорь Шуневич, начальник УГАИ МВД Дмитрий Корзюк, сын бывшего российского генпрокурора Артем Чайка и др.

перед выборами вызвал на бой известного ресторатора Вадима Прокопьева, который ранее пригласил на ринг Александра Лукашенко.

— Вадим Прокофьев (он имел в виду Прокопьева. — Прим.TUT.BY), ты вызвал на ринг президента. Сначала встреться в бою со мной, — сказал тогда Шакута в Instagram.





Что говорит сам Шакута?

TUT.BY не удалось получить комментарий Дмитрия Шакуты: спортсмен не отвечает на звонки.

Спортивное издание Tribuna.com дозвонилось до Дмитрия, но разговор вышел очень коротким.

Журналисты спросили, находился ли Дмитрий вечером 11 ноябре в районе «Площади перемен вместе с Дмитрием Басковым.

— Чего? Комментарии какие-то что-то давать? Статью писать [будете]?

Произнеся это, боец повесил трубку.

Журналисты написали Шакуте и в мессенджере, но и там не получили обратной связи.

Дмитрий Шакута родился в Минске в 1980 году. Боец выступал на любительском и профессиональном уровнях в двух стилях — тайский бокс и кикбоксинг. Дмитрий становился чемпионом мира в разных версиях и весовых категориях — IKF, WAKO, WAKO-Pro, ISS-Brute Force, WKN, WPKL, W5, IAMTF и IFMA.

Профессиональную карьеру Шакута завершил в 2013 году, имея в кикбоксинге соотношение выигранных и проигранных боев 78:13.