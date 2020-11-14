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Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на ближайшие вечер и ночь

14.11.2020 18:07 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за тумана на вечер субботы и утро воскресенья. Об этом предупреждает Белгидромет.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Синоптики сообщают, что наблюдающиеся местами по республике туманы, в период
с 17 до 23 часов 14 ноября (суббота) распространятся на большую часть территории страны и сохранятся в ночные и утренние часы 15 ноября. Видимость в туманах — 100−500 метров.

В Минске также ожидается туман при видимости 100−500 м, который сохранится в ночные и утренние часы 15 ноября.

Рекомендации МЧС и ГАИ при сильном тумане

  • При движении в тумане на автомобиле следует отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений.
  • Важно учитывать, что туман скрадывает расстояние, — целесообразно увеличить обычную дистанцию. Во всех случаях скорость движения в тумане должна быть ниже скорости при ясной погоде. При выборе скорости необходимо исходить из возможности остановки автомобиля в пределах видимости.
  • Следует избегать внезапных торможений: при необходимости остановки скорость нужно снижать плавно. Необходимо несколько раз нажать на педаль тормоза, тем самым подав сигнал, предупреждающий водителей автомобилей, которые движутся позади вас. При движении в тумане повышается утомляемость водителей.
  • Узнав из прогноза погоды, что ожидается сильный туман, откажитесь от похода в лес и рыбной ловли с лодки. Если вы, находясь на природе, заметили сгущение тумана, следует принять меры для того, чтобы не потерять ориентацию в лесу или на водоеме.

 
Теги: Минск
 
 
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